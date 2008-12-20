شرکت ملی حفاری ایران دو میلیارد دلار پروژه در خلیج فارس دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، حیدر بهمنی روز شنبه به مناسبت اول دی سالروز تاسیس این شرکت در مصاحبه با خبرنگاران در اهواز افزود: در صورتی که بنا بود این کار توسط شرکت های خارجی انجام شود باید بین چهار تا شش میلیارد دلار هزینه می کردیم.

وی اظهارداشت: در دو سال گذشته این شرکت جهش خوبی در حفاری در دریا داشته و هم اکنون افزون بر حفاری چاه های گازی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی که حفاری 11 حلقه چاه در فاز 9 رو به اتمام است در مناقصه های بین المللی برای حفاری فاز های 17 و 18 پارس جنوبی و 13 حلقه چاه در کیش نیز برنده شده که مبلغ قرارداد برای فازهای 17 و 18 یک میلیارد و 400 میلیون دلار است.

بهمنی با اشاره به توانمندیهای فنی و تخصصی شرکت ملی حفاری ایران گفت: در حالی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام امکانات و تخصصهای حفاری در دست شرکتهای خارجی بود و تعداد متخصصان ایرانی در این صنعت انگشت شمار بودند هم اکنون این شرکت بیش از دو هزار کارشناس در مقاطع کارشناسی تا دکتری دارد و با داشتن 16 هزار نیروی فنی و تخصصی و بهره گیری از 57 دکل حفاری در خشکی و دریا عملیات حفاری و خدمات فنی و تخصصی مربوط را در اقصی نقاط کشور به ویژه 10 استان نفت خیز و گاز خیز برعهده دارد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: ابن در حالی است که این شرکت در پروژه های بین المللی از جمله مهندسی، طراحی و حفاری دو حلقه چاه در دریای شمال در آبهای اسکاتلند، حفاری چاه های نفتی در لیبی و جمهوری ترکمستان نیز حضور فعال داشته است.

وی، به توجه ویژه این شرکت به امر آموزش و پژوهش و فناوری اشاره داشت و افزود: شرکت ملی حفاری ضمن آمادگی کامل برای آموزش نیروهای داخلی برای ارایه برنامه های آموزشی به کارشناسان دیگر کشورها نیز آماده است.

بهمنی در پیوند با این مطلب در بیان اهمیت موضوع پژوهش همکاری نزدیک شرکت با 12 دانشگاه و مراکز آموزش عالی را یادآور و ساخت 12 هزار قطعه پر مصرف صنعت حفاری در داخل و بومی سازی ساخت سازه دکل را از دستاوردهای این بخش برشمرد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در زمینه برنامه حفاری در چشم انداز 20 ساله کشور خاطرنشان کرد: انتظار می رود تا سال 1404 توانمندی های خود را بیش از پیش ارتقا داده و ضمن حضور فعال در اجرای پروژه های داخلی، بخشی از بازار کار در کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز در دست داشته باشیم.

شرکت ملی حفاری در اول دی ماه سال 1358 به فرمان امام خمینی (ره) تاسیس شد.

این شرکت فردا (یکشنبه اول دی)، سی امین سالروز تاسیس خود را با حضور وزیر نفت در اهواز جشن می گیرد.