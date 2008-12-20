جهان هستی با شتاب در حال گسترش است

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان کانادایی "نظریه تهی" که بر اساس آن زمین در نزدیکی مرکز یکی از نواحی خالی از کهکشان جهان متصور شده است را رد کردند.

محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا در روز جمعه اعلام کردند هیچ قانون خاصی در مورد موقعیت زمین در جهان هستی بر اساس نظریه تهی وجود نداشته و جهان به دلیل وجود انرژی تاریک مرموز برای همیشه در حال گسترش است.

به گفته جیم زیبین محقق دانشگاه بریتیش کلمبیا برای توجیه جهان هستی دو نظریه وجود دارد. اولین و رایج ترین این نظریه ها جهان را به دلیل وجود غیر قابل توضیح ماده تاریک در حال گسترش جاودان می داند و نظریه دوم زمین را در منطقه ای خالی که دارای ستاره ها و کهکشانهایی اندک است تصور می کند که نظریه دوم توانایی توجیه بسیاری از وقایع در حال وقوع در جهان از جمله گسترش رو به رشد آن را نخواهد داشت.

این در حالی است که مطالعات رصدخانه سوپرنوا به تازگی آشکار کرده است که جهان بر اساس وجود انرژی تاریک ناشناخته در سریع ترین و پر شتاب ترین حالت گسترش خود قرار دارد. در عین حال محققان بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیقات رصدخانه ها و اطلاعات به دست آمده از تحقیقات موسسه های مختلف و ماهواره ها دریافتند که "نظریه تهی" قادر به توجیه دلیل وقوع چنین پدیده هایی نخواهد بود.

بر اساس گزارش اسپیس، با این وجود محققان بر این باورند در مقابل، نظریه انرژی تاریک و تاثیر آن بر گسترش سریع جهان به خوبی می تواند یافته های جدید کهکشانی را توضیح داده و توجیه کند و به همین دلیل تکیه بر نظریه تهی به منظور انجام تحقیقات در کهکشانها قابل قبول نخواهد بود.