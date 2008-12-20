گرانی آجیل ، شیرینی ارزانی میوه های یلدایی را تلخ کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، خیابان های منتهی به مراکز فروش و بازارهای خرم آباد و دیگر شهرستان های استان مملو از مردمی است که برای خرید شب یلدا از آخرین لحظات نیز استفاده می کنند به طوریکه ترافیک نسبتا شدیدی در خیابان های منتهی به این مراکز ایجاد شده است.

خبرنگار مهر برای تهیه گزارش میدانی از وضعیت بازار و قیمت کالاها به مراکز فروش شهر خرم آباد سر زد که حاصل این بررسی حکایت از عدم تغییر در قیمت های میوه های شب یلدا داشت که یکی از نکاتی است که شاید تعجب مردم را برانگیخته بود.

یک میوه فروش خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازرسی های مداوم اکیپ های سازمان بازرگانی، تصریح کرد: در خرید میوه از میدان بار این شهرستان رقم قیمت ها در فاکتور قید می شود که این امر به عنوان ابتکاری که در این ایام نهادینه شد موجب عدم نوسان قیمت در مراکز مختلف فروش میوه در سطح شهر شده است.

یکی از شهروندان خرم آبادی که در حال خرید میوه بود با دیدن خبرنگار مهر ضمن تشکر از فعالیت بازرسان سازمان ذی ربط، یادآور شد: متاسفانه علیرغم عدم تغییر در کیفیت میوه ولی قیمت آجیل شب یلدا در برخی از موارد از رشد دو برابری برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از ایام منتهی به یلدا قیمت پسته در فروشگاههای خرم آباد پنج تا شش هزار تومان بوده است، افزود: این در حالی است که همزمان با روزهای اخیر این قیمت به 11 تا 12 هزار تومان افزایش یافته است.

این بانوی خرم آبادی تصریح کرد: گردو، تخمه، توت و انجیر خشک، بادام و دیگر مخلفات آجیل شب یلدا نیز هر کدام با مقایسه نسبت به قیمت های قبلی دارای درصدی افزایش قیمت بوده اند.

افزایش قیمت خشکبار ناشی از افزایش تقاضا است

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزایش قیمت آجیل و خشکبار را ناشی از افزایش تقاضا در این روزها دانست و بیان داشت: با توجه به اینکه خشکبار از قبل آماده شده و به صورت داخلی تولید می شود افزایش این کالا وابسته به میزان تقاضا است.

حجت الله بیرانوند با تاکید بر اینکه کنترل قیمت این کالاها با توجه به اینکه وارداتی نیستند بستگی به میزان خرید مردم دارد، افزود: افزایش قیمت در زمینه آجیل و خشکبار به دلیل جهش تقاضا کاملا طبیعی است.

وی با اشاره به دلایل عدم نوسان در قیمت میوه های یلدایی، یادآور شد: امسال از یکماه پیش یک اکیپ کامل نظارتی در محل میدان میوه و تره بار شهرستان خرم آباد مستقر شد که این اکیپ اقدام به کنترل وضعیت خرید و فروش میوه ها می کرد.

این مسئول با اشاره به حضور فعال گروههای بازرسی در فروشگاهها، یادآور شد: صدور فاکتور از دیگر راهکارهایی بود که پیش از شروع ایام یلدا در میدان های میوه و تره بار خرم آباد نهادینه شد.

بیرانوند افزود: با توجه به اینکه سقف قیمت میوه در میدان بار اعلام و در فاکتورهای خرید و فروش لحاظ می شد فروشندگان خرد و مغازه ها نمی توانستند اقدام به افزایش قیمت کنند و در صورت افزایش غیر اصولی قیمت به وسیله بازرسان این سازمان با آنها برخورد صورت می گرفت.

وی با بیان اینکه طرح نظارتی یلدا از 26 آذرماه در لرستان همزمان با سراسر کشور آغاز شد، خاطر نشان کرد: گزوههای بازرسی و نظارت تا ساعات پایانی امشب بر وضعیت قیمت های در کل استان نظارت خواهند داشت.

2750 بازرسی در شهرستان خرم آباد / 200 واحد متخلف شناسایی شد

معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای شروع طرح نظارتی ویژه شب یلدا همزمان با سراسر کشور در لرستان تمام امکانات و ظرفیت بازرسان سازمان، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی به کار گرفته شد تا از افزایش بی رویه قیمت کالاها در این ایام جلوگیری شود.

خداداد بیرانوند با تاکید بر اینکه بازرسان این سازمان در کلیه شهرستان ها، مناطق و بخش های استان مستقر شده اند، یادآور شد: در مرکز استان بیش از 35 اکیپ بازرسی وضعیت بازار و قیمت ها را به صورت روزانه کنترل می کردند.

وی خاطر نشان کرد: طی سه چهار روز گذشته بالغ بر دو هزار و 750 واحد در سطح شهرستان خرم آباد بازرسی شده است و در این راستا بیش از 200 واحد متخلف نیز شناسایی و برای این واحد ها پرونده تشکیل داده شد.

معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان لرستان با تاکید بر اینکه قیمت میوه در این استان طی ایام اخیر افزایش نداشته است، افزود: قیمت انواع میوه در طول یک ماه اخیر علاوه بر عدم افزایش از کاهش تا 40 درصد نیز برخوردار بوده است.

بیرانوند با اشاره به افزایش قیمت برخی از خشکبار، یادآور شد: افزایش قیمت برخی از اقلام مانند پسته مربوط به ایام یلدا نبوده و از یکی دو ماه پیش آغاز شده است که این امر به افزایش تقاضای مردم باز می گردد.

وی از همه لرستانی ها خواست افزایش قیمت در انواع میوه، شیرینی، خشکبار و آجیل را با تلفن 124 به سازمان بازرگانی لرستان گزارش دهند تا در سریعترین زمان با واحد های متخلف برخورد شود.

به هر حال در سال جاری نسبت به سالهای گذشته افزایش قیمت ها در سطح محدودتری در لرستان به چشم می خورد که امید می رود با افزایش نظارت بیشتر بر واحدهای صنفی و فروشگاهها این روند استمرار داشته باشد.