به گزارش خبرنگار مهر، نشست عکس و اکسپوی عکس ایران با محور حضور بازیگران در نخستین اکسپوی عکس ایران و بررسی مشکلات این نمایشگاه که ماه گذشته در موسسه صبا برگزار شد، در تالار رودکی برگزار می‌شود.

در این نشست رضا کیانیان و لاله اسکندری به همراه بهمن جلالی، افشین شاهوردی، علیرضا نیک‌نژاد، مسعود زنده‌روح کرمانی و علیرضا کیا نخستین اکسپوی عکس ایران و نحوه حضور بازیگران و شیوه قیمتگذاری این نمایشگاه را نقد و بررسی می‌کنند.

نشست عکس و اکسپوی عکس ایران از ساعت 18 تا 21 روز دوشنبه دوم دی‌ماه در تالار رودکی واقع در طبقه سوم تالار وحدت برگزار می‌شود و ورود برای کلیه علاقمندان آزاد است.