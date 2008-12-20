  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۸

اکسپوی عکس ایران دوم دی‌ماه بررسی می‌شود

اکسپوی عکس ایران دوم دی‌ماه بررسی می‌شود

نشست عکس و اکسپوی عکس ایران روز دوم دی‌ماه با حضور بازیگران سینما و پیشکسوتان عکاسی در تالار رودکی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست عکس و اکسپوی عکس ایران با محور حضور بازیگران در نخستین اکسپوی عکس ایران و بررسی مشکلات این نمایشگاه که ماه گذشته در موسسه صبا برگزار شد، در تالار رودکی برگزار می‌شود.

در این نشست رضا کیانیان و لاله اسکندری به همراه بهمن جلالی، افشین شاهوردی، علیرضا نیک‌نژاد، مسعود زنده‌روح کرمانی و علیرضا کیا نخستین اکسپوی عکس ایران و نحوه حضور بازیگران و شیوه قیمتگذاری این نمایشگاه را نقد و بررسی می‌کنند.

نشست عکس و اکسپوی عکس ایران از ساعت 18 تا 21  روز دوشنبه دوم دی‌ماه در تالار رودکی واقع در طبقه سوم تالار وحدت برگزار می‌شود و ورود برای کلیه علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 803056

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها