ارتباط برخی افسران بعثی نفوذی در دستگاههای امنیتی عراق با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی نهرین نت نوشت : با وجود هشدارهای فراوان طرفهای مختلف به اینکه استخدام افسران رژیم بعثی سابق در دستگاههای امنیتی عراق جدید خطر بزرگی برای وزارتخانه های امنیتی به ویژه کشور و دفاع به شمار می رود، اما روند ادغام رهبران شوراهای بیداری (که آمریکایی ها به بهانه مبارزه با القاعده، آنها را سازماندهی کردند و تحت حمایت مالی قرار دادند) و افسران ارشد رژیم سابق در دستگاههای امنیتی و نظامی شتاب گرفته است.



در این گزارش آمده است : اکنون خطرات تسلیم در برابر فشارهای آمریکا برای ادغام نیروهای بیداری و افسران ارشد بعثی رژیم سابق در دستگاههای امنیتی وزارتخانه های کشور و دفاع اثبات شده است تا جایی که فاش شد یک سازمان خطرناک وابسته به حزب بعث در درون دستگاههای امنیتی دولت عراق که اکنون نام حزب "العوده" را برخود گذاشته است؛ برای دست زدن به کودتا و سرنگونی دولت عراق و مجلس نمایندگان و قبضه قدرت برنامه ریزی می کند.



به گفته منابع آگاه، بیش از 20 افسر وزارت کشور به سبب ارتباط با این سازمان و دست داشتن در طرح کودتا علیه دولت دستگیر شدند و آنچه روشن است اینکه حزب العوده، حزبی است که بر ویرانه های حزب منحله بعثی تشکیل شده است.



بازداشت این افراد پیش از انتخابات شوراهای استانی که در اواخر ژانویه آتی برگزار می شود، صورت گرفت. این در حالی است که منتقدان از جمله ائتلاف کردستان عراق، مالکی را به اقدامات یکجانبه بر ضد رقبای سیاسی خود متهم کرده اند.



هرچند سرلشگر عبدالکریم خلف سخنگوی وزارت کشورعراق روز گذشته از آزادی تمام افسرانی که به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت بغداد بازداشت شده بودند، پس از رفع اتهام خبر داد، اما منابع آگاه به نهریت نت گفته اند در میان افراد بازداشت شده، افسرانی به چشم می خورند که در پستهای حساس و مهمی در وزارت کشور عراق به کار گمارده شده اند که افشای این شبکه کودتاچی به وسیله یکی از اعضای این شبکه صورت گرفت.



به گفته این منابع، اخباری در وزارت کشور شایع شده است به اینکه دو نفر از افسران بازداشت شده از جمله افرادی بودند که در مراحل گذشته با افسران آمریکایی همکاری می کردند.



هرچند تا کنون نقش حمایتی آمریکایی از حزب مشکوک العوده اثبات نشده است.



منابع آگاه، در صحت و درستی اظهارات عباس البیاتی نماینده پارلمان عراق مبنی بر اینکه این افراد برای کودتا علیه دولت برنامه ریزی نمی کردند، ابراز تردید کردند.



این منابع گفتند نیروهای ویژه که توطئه چینان را دستگیر کردند؛ مقادیر مالی فراوانی از دو افسر ارشد بازداشت شده ضبط کردند که هدف از آن حمایت مالی از عملیات کودتا بر ضد دولت بود.



این اولین بار از زمان سرنگونی رژیم صدام از سال 2003 است که رسما از کشف شبکه ای از نظامیان و نیروهای امنیتی که برای دست زدن به کودتا و قبضه قدرت برنامه ریزی می کردند،پرده برداشته می شود.



منابع آگاه، از تعیین منبع مبالغ مالی ضبط شده که از افسران بازداشت شده به دست آمد، خودداری کردند و گفتند : هنوز شناختن منابع این حمایتهای مالی زود است و پس از اتمام تحقیقات، این مسئله روشن خواهد شد.