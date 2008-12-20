فراخوان کتاب سال سینمای ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه ناشران، مولفان و مترجمان علاقمند می‌توانند با تکمیل فرم شرکت و ارسال سه نسخه از کتاب‌های سینمایی مورد نظر خود که از مهرماه 1386 تا آذرماه 1387 چاپ و منتشر شده‌اند مشروط بر مجلد بودن و داشتن شابک، نسبت به شرکت آثارشان در این داوری بزرگ اقدام کنند.

خانه سینما از آثار منتخب به تعداد 500 نسخه با درج نشان "برگزیده کتاب سال سینمای ایران" خریداری و به اعضای خانه سینما اهدا می‌کند. داوری این مجموعه را یک گروه هفت نفری متشکل از نویسندگان، مولفان و صاحبنظران این عرصه بر عهده دارند که آثار را بررسی و ارزیابی و معرفی خواهند کرد.

خانه سینما به منظور سپاس از همت کوشندگان عرصه مکتوب سینمای ایران، جایزه دستاورد فعالیت‌های علمی خود را به یک نفر از مولفان، مترجمان و محققان تقدیم خواهد کرد.

آخرین مهلت تکمیل فرم شرکت و ارسال آثار 15 دی‌ماه است و علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه کتاب سال سینمای ایران به شماره 77501054 تماس بگیرند.