مجالس عزاداری ائمه معصومین نوعی دانشگاه‌ دینی است

به گزاش خبرنگار مهر در صومعه سرا، امام جمعه صومعه سرا عصر شنبه در نشست فرهنگ عاشورایی دراین شهر با اعلام اینکه ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی در شرایط کنونی امر لازم است، افزود: استعمار و استکبار جهانی از دیرباز برای رسیدن به اهداف خود در سرزمینهای اسلامی و بین شیعیان برای تخریب عقاید مذهبی، خرافات و انحرافاتی را ایجاد کرده و در کشور ما همچنان به تبلیغات مسموم و تهاجمات فرهنگی گسترده ای مشغول است.

امام جمعه صومعه سرا ادامه داد: برای جلوگیری از رواج خرافات و انحرافات و کاهش آسیبها، دستگاهها و نهادهای مرتبط فرهنگی، مذهبی و اجرایی مرتبط همچنان باید با یکدیگر همکاری داشته و برای توسعه فرهنگ دینی و ارتقای سطح دینداری اقشار مختلف مردم و روشنگری افکار عمومی کوشا باشند.

حجت الاسلام صدیقی همچنین با اشاره به اینکه عزاداری برای ائمه فضیلت و عبادت است، افزود: اصل عزاداری و گریه بر مصائب و مظلومیت ائمه اطهار نه تنها با فضیلت است بلکه عبادت نیز به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: به یقین ساماندهی برای عدم انحراف از اصول صحیح عزاداری، لازم و ضروریست زیرا دشمن به خصوص وهابیت به دنبال سوژه ‌های تخریبی علیه شیعه است.

امام جمعه صومعه سرا با تاکید بر پرهیز از ورود خرافات در برنامه‌های هیئتهای عزاداری یادآورشد: مداحان به‌ عنوان قشر فرهنگی باید تمام توان خود را در تقویت و احیای ارزشهای دینی و مذهبی بکار بندند.