شهرداریهای استان اردبیل با کمبود درآمدهای محلی روبرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ناصر هاشم پور ظهر امروز در جلسه بررسی وضعیت عمران شهری مشگین شهر اظهار داشت: در حال حاضر شهرداریهای استان با اقدام به فروش شهر می توانند شهر را اداره کرده و خدمات ارایه نمایند.

معاون عمرانی استاندار اردبیل در ادامه از آمادگی استانداری اردبیل برای حمایت از اجرای طرحهای مشارکتی و درآمد زا در شهرهای استان خبر داد.

وی افزود: از سال 84 تاکنون بیش از 400 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی به شهرداریهای استان اختصاص که این اقدام استانداری اردبیل در راستای جلوگیری از بروز وقفه در خدمت رسانی به مردم بوده است.

هاشم پور خاطر نشان کرد: همچنین در طی همین مدت بالغ بر 209 میلیارد ریال نیز از محل تجمیع عوارض به شهرداریهای استان اختصاص یافته است.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس نیز در این جلسه ازتخصیص اعتبارات قابل توجهی از محل تبصره 13 به تمام شهرداریهای استان اردبیل در آینده ای نزدیک خبر داد.

یونس اسدی ابراز داشت: با اختصاص این اعتبارات مشکلات شهرداریهای استان به صورت موقت کاهش خواهد یافت اما برای حل دائمی این مشکل، شهرداریها باید با برنامه ریزی و جذب مشارکتهای بخش خصوصی به منابع درآمد زایی دست یابند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اجرای عدالت در تقسیم اعتبارات ملی و استانی در بین شهرداریهای استان شد.