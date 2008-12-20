هنگ کنگ نگاه واقع بینانه ای به روابط تجاری با ایران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز در حاشیه حضور هیئت هنگ کنگی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در یک نشست خبری گفت: نگاه واقع بینانه هنگ کنگی ها به برقراری روابط تجاری با ایران نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ایران می تواند سودآور و همراه با اطمینان بخشی قابل توجهی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران افزود: سرمایه گذاری در بخشهایی نظیر انرژی، تولیدات صنعتی، حمل و نقل، صنایع شیمیایی و دارویی و انواع بخشهای صنعتی نظیر معادن به خوبی می تواند با توجه به نیروی تحصیل کرده مستقر در ایران سودآوری مطلوبی را به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: علاقه خوب طرف هنگ کنگی برخی از موانعی که موجب عدم توسعه روابط دوجانبه دو کشور می شد را رفع کرده است، ضمن اینکه ارتباطات بانکی مستقیم بین دو طرف می تواند کمک حال توسعه تجارت و سرمایه گذاری باشد.

به گفته نهاوندیان، طرف هنگ کنگی دعوتی را از تجار ایرانی برای حضور در کشورشان داشته اند که با توجه به مسائل بحران اقتصادی دنیا نشستی برگزار می شود که قرار است با بررسیهای بسیار پاسخ مناسبی به سئوالات در این رابطه داده شود.

همچنین دیوید ونگ عضو شورای توسعه تجارت هنگ کنگ نیز در این نشست گفت: دلایل متعددی برای حضور هیئت هنگ کنگی در ایران وجود دارد، زیرا دو کشور دارای روابط تجاری بسیار سلامت هستند و کل همکاریهای ما براساس این ارتباط سالم شروع شده است.

وی اظهار داشت: برخی شرکتهای هنگ کنگی هم اکنون در ایران حضور دارند و مبادلات بانکی خود را از طریق کشورهای ثالث به سرانجام می رسانند اما به دنبال یافتن راههای مستقیم برای برقراری ارتباط با ایران هستند.

به گفته ونگ، معتقدیم امکانات بالقوه بسیاری برای شرکتهای هنگ کنگی برای حضور درایران و مشارکت در امر سرمایه گذاری و تجارت وجود دارد که اعتقاد ما بر این است که با توجه به اینکه هنگ کنگ مرکز اصلی فعالیتهای تجاری در آسیا است پس صحنه با ارزشی برای حضور شرکتهای ایرانی در آن و استفاده از خدمات برای افزایش مبادلات تجاری است.

عضو شورای توسعه تجارت هنگ کنگ گفت: شورای توسعه تجارت هنگ کنگ خدمات بسیار حرفه ای ارائه می کند و خود این کشور نیز مرکز مهم پیشرو در امور مالی به شمار می آید.

وی با اشاره به اینکه چین یکی از مقاصد اصلی سرمایه گذاری برای دنیا به شمار می آید از شرکتهای ایرانی برای حضور در این کشور دعوت کرد و گفت: چین نیاز به یک مرکز مالی پیشرفته دارد که هنگ کنگ این وظیفه خطیر را برای این کشور انجام می دهد، ضمن اینکه با توجه به بروز بحران مالی در دنیا به نظر می رسد فرصت مطلوبی برای سرمایه گذاری به وجود آمده است.

ونگ گفت: محدودیتهای موجود در روابط بانکی ایران از نظر نقل و انتقالات مالی در سطح بین المللی به حساب می آید و من فکر می کنم دلیل اصلی برای مشکلاتی است که وجود دارد.

وی اظهار داشت: شرکتهای مختلف هنگ کنگی از طریق یک کشور ثالث به برقراری مبادلات تجاری با ایران می پردازند اما علیرغم این مشکلات شاهد روابط اقتصادی سالم میان دو کشور هستیم. همچنین برای ایجاد شعب بانکهای هنگ کنگی نیز تصور می رود که بانکهای خاصی بتوانند این کار را انجام دهند.

همچنین در این نشست اسدالله عسگر اولادی رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز گفت: روابط بازرگانی و تجاری ایران و چین ترازی مثبت به نفع ایران دارد و 58 درصد صادرات ایران به چین و حدود42 درصد صادرات چین به ایران است، ضمن اینکه هنگ کنگ نیز بزرگترین خریدار پسته ایرانی است و سال گذشته 47 هزار تن به ارزش 450 تا 500 میلیون دلار پسته از ایران خریداری کرده است.

وی افزود: ایران از تجارت خود با چین و هنگ کنگ ناراضی نیستم ولی خواستار گسترش توسعه هستیم.