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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

نیمی از زندانیان کشور در ارتباط با مواد مخدر حبس شده اند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کرمان با اشاره به اینکه نیمی از زندانیان کشور در رابطه با مواد مخدر حبس شده اند گفت: بزرگترین عاملی که سلامت جامعه را تهدید می کند بروز رفتارهای پرخطر از جمله اعتیاد به مواد مخدر است.

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، احمد تویسرکانی عصر امروز در جشن سلامت و همیاری خانواده های زندانیان که در سالن اجتماعات اداره کل زندانهای کرمان گفت: کشور ما دارای ظرفیت ها و پتانسیل های فراوان است و مهمترین سرمایه کشور وجود نیروی انسانی جوان در کشور است.

وی تصریح کرد: امروز دشمن اولین جایی را که برای ضربه زدن در ایران مد نظر قرار داده است نیروی انسانی می باشد که مهمترین راه به انحراف کشیدن این پتانسیل کشور ورود مواد مخدر به کشور است.

تویسرکانی افزود: طبق آمار میزان تولید و ورود مواد مخدر توسط قاچاقچیان افزایش یافته است که در راستای برنامه استکبار برای نابودی نیروی انسانی در کشور است.

وی گفت: جرم نیمی از افرادی که به زندان راه می یابند در ارتباط با مواد مخدر است و نیمی از افراد معتاد که زندانی هستند معتاد تزریقی بوده اند.

رئیس ستاد کاهش آسیب ها و رفتارهای پر خطر عنوان کرد: مصرف مواد مخدر، تماس جنسی خارج از خانواده، خالکوبی، خود زنی و دیگر زنی از جمله رفتارهای پر خطر است که در کشور اعتیاد به مواد مخدر از همه بارز تر است.

 

کد مطلب 803100

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