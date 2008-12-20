پیشرفت علمی و دانایی محوری باید مورد توجه ویژه مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام جعفری ظهر امروز در مراسم سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در تالار حافظ این دانشگاه اظهار داشت: یکی از دستوراتی که در دین اسلام مورد تاکید قرار گرفته است فراگیری علم توسط مسلمانان است.

وی تصریح کرد: در قرون گذشته ایرانیان از دانشمندان بزرگ دنیا بوده اند و درهمان زمان ایران جزو کشورهای مقتدر دنیا بوده است.

امام جمعه کرمان افزود: اسلام بر چهار اصل علم، ایمان، تزکیه و عدالت بنا نهاده شده است که در صورت اجرایی شدن این اصول دشمنان نظام نا امید خواهند شد.

استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست بر دانایی محوری تاکید کرد و گفت: حرف اصلی در دنیای امروز را نیروی انسانی متخصص می زند که در همین راستا باید در امر پژوهش و علم آموزی سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد.

حبیب الله دهمرده افزود: سرمایه گذاری در امر علم آموزی هزینه نیست و در یک برنامه ریزی زمانی مشخص و هدفمند موجب پیشرفت اقتصادی و علمی کشور خواهد شد.

وی افزود: یکی از راههای سود آوری در دنیای امروز که در بسیاری از کشور ها دنبال می شود سرمایه گذاری علمی و تولید ثروت و تکنولوژی از این مسیر است.

