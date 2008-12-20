توسعه معادن مازندران ناهمگون است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مهدی نژاد بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای راهبردی صنعت و معدن مازندران در محل این سازمان در ساری افزود: معادن مازندران باید در استان به مانند صنایع رشد یابند.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که صاحبان معادن استان مانند صنایع برنامه ریزی توسعه ای داشته باشند به زودی آهنگ توسعه معادن مازندران به صدا در خواهد آمد.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه توسعه صنعت منوط به توسعه متوازن در بخش های کشاورزی است تصریح کرد: توسعه صنایع تبدیلی سبب رونق کشاورزی در استان خواهد شد.

مهدی نژاد با بیان اینکه مصوبات دور دوم سفر دولت به مازندران در بخش صنایع از حالت کیفی به صورت کمی درآمده است یادآور شد: در صورتی که محیط زیست پاسخ خود را برای احداث کارخانه کک سازی سوادکوه تسریع بخشد زمین این مکان برای اجرا آماده است.

وی با اعلام این مهم که ایجاد کارخانه خودروسازی در مازندران مصوبه سفر نخست دولت به استان است از ایران خودرو خواست هرچه سریعتر مقدمات اجرای این طرح بزرگ ملی را در استان پیاده سازی کند.

این مسئول سازمان صنایع و معادن مازندران در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر شناسائی واحدهای بحران زده ناشی از بحران اقتصادی دنیا خواستار اختصاص تسهیلات ارزی و ریالی توسط دولت به این واحدها در قالب سرمایه در گردش شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون زیرساخت های شهرک های صنعتی استان تکمیل شده نیست اظهار داشت: محدودیت زمین برای احداث شهرک صنعتی به مشکلی لاینحل در استان تبدیل شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه هنوز جایگاه واقعی سرمایه گذار در شهرک های صنعتی تبیین نشده است خاطر نشان کرد: دستگاهها مشکلات قانونی شهرک های صنعتی را رفع کنند.

وی در پایان از سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از بخش های مختلف صنعتی و معدنی استان هفته های آینده به مازندران خبر داد.