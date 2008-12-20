شب یلدا با جشنواره فیلم پروین در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه پیام ویژه معاون سینمایی وزیر ارشاد قرائت میشود، مدیر جشنواره از روند برپایی آن گزارش میدهد و پس از بریده شدن کیک چهارمین سال تولد جشنواره فیلم پروین فیلم مستند "لبخند خدا" ساخته بهزاد رسولزاده به نمایش درمیآید.
به مناسبت شب یلدا جمشید مشایخی فال حافظ میگیرد و به رسم دیرینه ایرانیان، میزبانان با لباسهای سنتی از حاضران با انار و آجیلهای ویژه این شب پذیرایی خواهند کرد. نورافشانی حسن ختام جشن افتتاحیه جشنواره فیلم پروین است.
جشنواره فیلم پروین به همت خانه زنان هنرمند با همکاری معاونت سینمایی، نهاد ریاست جمهوری، سازمان ملی جوانان، شهرداری تهران، مرکز سینمای مستند و تجربی، بانک اقتصاد نوین، UNDP، موسسه مهرآفرین و شبکه چهار تا ششم دی برپا است.
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