اعتبارات ملی برای پروژه های بزرگ ساری تخصیص یابد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال باقری بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید استاندار مازندران از روند پروژه های عمرانی شهر ساری اظهار داشت: شهر ساری برای پیشرفت، عمران و توسعه نیازمند نگاه ملی و استانی است.

وی افزود: متاسفانه ساری هنوز به جایگاه واقعی خود دست نیافت و تا رسیدن به آن فاصله زیادی احساس می شود.

سخنگوی شورای اسلامی مرکز استان خاطر نشان کرد: در بودجه سال آینده شهرداری به برنامه های فرهنگی و نقاط کم برخوردار توجه بیشتری خواهد داشت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ساری با تاکید بر تسریع در ساخت سایت اداری مرکز استان تصریح کرد: مسئولین استان باید با همکاری مسئولین شهری ساری هر چه سریعتر نسبت به آغاز عملیات اجرائی سایت اداری مازندران اهتمام ورزند.

باقری با بیان اینکه استاندار مازندران دید مثبتی به مسائل توسعه ای مرکز استان دارد خواستار تسریع برای اقدامات اساسی در طرح های توسعه ای ساری از سوی مدیریت ارشد استان شد.

شهر ساری با حدود 400 هزار نفر جمعیت مرکز مازندران است.