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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۵

پرویز مظلومی:

هیچ بازیکنی از صنعت مس کرمان جدا نمی شود

هیچ بازیکنی از صنعت مس کرمان جدا نمی شود

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی صنعت مس کرمان با اشاره به اردوی آماده سازی مس در بندر عباس گفت: برخلاف شایعات روزهای اخیر صنعت مس کرمان نه تنها هیچ بازیکنی را ازدست نخواهد داد بلکه برای تقویت خطوط مختلف چند بازیکن جدید به کار خواهد گرفت.

مظلومی در گفتگو با مهر اظهار داشت: روند آماده سازی بازیکنان برای حضور قدرتمندانه در نیم فصل دوم در اردوی بندر عباس ادامه دارد و سعی می شود با اضافه شدن چند بازیکن جدید ضعفهای نیم فصل اول جبران شود.

وی افزود: تمرین بازیکن صبح و عصر ادامه  دارد و به احتمال فراوان دو بازیکن برزیلی را در خطوط هافبک و حمله جذب خواهیم کرد.

مظلومی در خصوص انتقال "ادینهو" به استقلال تهران گفت: ما قصد داریم باقدرت در ادامه رقابت ها حضور یابیم و به همین دلیل هیچ بازیکنی را تا پایان فصل از دست نخواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط اردوی بندر عباس مساعد است و با تیمی هماهنگ برای قرار گرفتن در بین تیمهای برتر لیگ و کسب سهمیه آسیایی در نیم فصل حضور خواهیم یافت.

مظلومی درخصوص تیم فجر سپاسی گفت: این تیم از تیمهای ریشه ای کشور است و همراه یکی از تیمهای سرسخت لیگ بوده است اما فقط برای شسکت این تیم به میدان خواهیم رفت.

 

کد مطلب 803123

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