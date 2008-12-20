هیچ بازیکنی از صنعت مس کرمان جدا نمی شود

مظلومی در گفتگو با مهر اظهار داشت: روند آماده سازی بازیکنان برای حضور قدرتمندانه در نیم فصل دوم در اردوی بندر عباس ادامه دارد و سعی می شود با اضافه شدن چند بازیکن جدید ضعفهای نیم فصل اول جبران شود.

وی افزود: تمرین بازیکن صبح و عصر ادامه دارد و به احتمال فراوان دو بازیکن برزیلی را در خطوط هافبک و حمله جذب خواهیم کرد.

مظلومی در خصوص انتقال "ادینهو" به استقلال تهران گفت: ما قصد داریم باقدرت در ادامه رقابت ها حضور یابیم و به همین دلیل هیچ بازیکنی را تا پایان فصل از دست نخواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: شرایط اردوی بندر عباس مساعد است و با تیمی هماهنگ برای قرار گرفتن در بین تیمهای برتر لیگ و کسب سهمیه آسیایی در نیم فصل حضور خواهیم یافت.

مظلومی درخصوص تیم فجر سپاسی گفت: این تیم از تیمهای ریشه ای کشور است و همراه یکی از تیمهای سرسخت لیگ بوده است اما فقط برای شسکت این تیم به میدان خواهیم رفت.