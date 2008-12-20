تیم ملی فوتبال به تهران بازگشت / در انتظار سفر به اسپانیا

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان ملی پوش کشورمان پس از کسب عنوان سومی در تورنمنت چهارجانبه عمان امروز در دو پرواز جداگانه وارد تهران شدند.

گروه نخست را علی دایی به همراه 6 بازیکن تشکیل می دادند که ساعت 10 وارد تهران شدند و گروه دوم هم ساعت 12 به سمت تهران حرکت کردند.

طبق تصمیم سرمربی تیم فوتبال کشورمان بازیکنان تیم ملی امروز به استراحت می پردازند تا وضعیت اردوی آماده سازی تیم ملی کشورمان در اسپانیا مشخص شود.

در صورتیکه برگزاری این اردو با تاخیر صورت گیرد، ملی پوشان از فردا تمرینات خود را در کمپ تیم های ملی پیگیری می کنند اما به نظر می رسد با تلاش مسئولان فدراسیون فوتبال، امروز حریف تدارکاتی تیم ایران در اسپانیا مشخص شده و ملی پوشان بلافاصله برای انجام اردوی آماده سازی خود به این کشور سفر می کنند.

قرار بود تیم فوتبال کشورمان امروز از عمان راهی شهر بیلبائو اسپانیا شود تا اردوی 7 روزه خود را در این کشور برگزار کند و در جریان این اردو دو دیدار تدارکاتی با کاتولونیا و ایالت باسک در روزهای 23 دسامبر(3 دی) و 27 دسامبر(7 دی) انجام دهد اما ظاهرا بنا بر برخی دلایل دیدار با تیم باسک لغو شده است.