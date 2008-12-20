بخش تعاون تسهیلگر مشکلات اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی سلطانی در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره تعاون کرج ظهر امروز در محل این اداره با اشاره به فعالیتهای رئیس پیشین این اداره اظهار داشت: سابقه حضور در عرصه فرهنگی و همچنین خدمت در اداره تعاون ساوجبلاغ شایستگی رئیس پیشین اداره تعاون کرج را به اثبات رسانده است.

وی همچنین به سابقه علی مالمیر رئیس جدید اداره تعاون اشاره کردو افزود: سابقه مدیریتی و آشنایی وی به مسائل بخش تعاون به این مسئول در رسیدن به اهداف عالیه بخش تعاون کشور کمک می کند.

سلطانی یادآور شد: جابجایی در مسئولیتها باعث کاهش کارایی نمی شود و این عملکرد مثبت است که همواره ماندگار است و جابه جایی در مسئولیتها نمی تواند به آن صدمه ای بزند.

این مسئول خاطرنشان کرد: صداقت و شفافیت در کار باید سرلوحه وظایف مسئولان قرار گیرد و با توجه به اصل 44 قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه بخش تعاون باید بتواند منجی دردهای اقتصادی مردم باشد.