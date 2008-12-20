ساماندهی 15 هزار متکدی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نجم الدین محمدی با بیان اینکه در حوزه آسیبهای اجتماعی در مدیریت شهری با چالشهای جدی روبرو هستیم گفت: اگر قانون شوراها ابلاغ و تفویض اختیارات به شوراها انجام می شد بسیاری از مشکلاتی که امروز شهرداری را در توجیهات قانونی با مشکل روبرو کرده است برطرف می شد چرا که با آن که شهرداری توان و دغدغه حل بسیاری از معضلات شهری را دارد اما وجود برخی ناهماهنگی ها با نهادهای مرتبط مانع از انجام اقدامات بهتری در این زمینه است .

وی افزود: در این راستا برگزاری همایشهایی نظیر همایش علمی تبیین جایگاه مدیریت شهری در آسیبهای اجتماعی موجب می شود با کمک دانشگاهها و از نظر علمی وضعیت امروز را در این رابطه بررسی کنیم تا راهکاری مشخص شود که کلانشهرها و به ویژه تهران چگونه می توانند در این موضوع بهتر وارد شوند.

محمدی خاطر نشان کرد: در این همایش از تجربیات سایر کشورها استفاده می شود و با بررسی هر یک از این تجربیات امیدواریم تا راهکاری جدید برای آینده شهرداری تهران در موضوع آسیبهای اجتماعی معین شود.

وی با بیان اینکه شهرداری در بسیاری از موارد یک تنه عمل کرده است و ارگانهای مربوطه مسئولیت خود را به درستی انجام نمی دهند افزود: از سال 85 تا کنون شهرداری تهران 15 هزار نفر از متکدیان شهر تهران را جمع آوری و ساماندهی کرده است و با ارائه خدمات مختلف به آنها از هیچ کاری در این راستا کوتاهی نکرده است.

وی تصریح کرد: این در حالی است که وزارت بهداشت هیچ کاری در مورد این افراد انجام نداده و دو تا سه برابر قیمتهای مصوب دولتی از ما هزینه دریافت کرده است در صورتی که از وظایف آنهاست که با شهرداری همکاری کنند.