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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۵

رئیسی:

تمام مشکلات با تأسی به علی (ع) حل‌ شدنی است

تمام مشکلات با تأسی به علی (ع) حل‌ شدنی است

معاون اول قوه‌ قضائیه اظهارداشت: گره تمام مشکلات بشریت با تأسی به علی (ع) حل‌شدنی است مشروط بر اینکه آن حضرت را بهتر بشناسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی امروز در جشن بزرگ غدیر در سازمان پزشکی قانونی گفت: ولایت‌ مداری یعنی گوش در گرو دین گذاشتن و تأسی و پیروی از ولی خدا در عمل و سلوک رفتاری.

وی  علی (ع) را الگوی همه‌ انسانها برشمرد و افزود: علی (ع) بهترین الگو برای زمامداران، قضات، تولیدکنندگان، مصرف‌ کنندگان و کارآفرینان است. آن حضرت جامع ‌ترین الگو برای زندگی انسان معاصر است.

رئیس بنیاد بین ‌المللی غدیر در قوه قضائیه اظهارداشت: بزرگترین نعمتی که خداوند به انسان داده نعمت ولایت است. چنانکه اگر کشوری از لحاظ معیشت و مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... شاخصهای قابل قبولی داشته باشد اما از نعمت ولایت محروم باشد ملتش به سعادت نمی ‌رسد.

معاون اول قوه قضائیه  کار پزشکی قانونی را برای افراد جامعه بسیار سرنوشت ‌ساز توصیف کرد و افزود: این سازمان نقش بسیار مهمی در اجرای عدالت کیفری دارد. به قاضی جهت کشف حقیقت کمک می ‌کند. لذا ما انتظار داریم سازمان پزشکی قانونی هر روز مسیر ارتقا و توسعه کیفی و کمی را با سرعت بیشتری طی کرده و در جهت خدمت ‌رسانی به مردم عمل کند.

کد مطلب 803142

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