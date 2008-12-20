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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۴۰

سیستم "اظهار از راه دور" در گمرک یزد راه اندازی شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرگ استان یزد از راه اندازی سیستم اظهار از راه دور در این مرکز خبر داد.

سید اصغر چاوشی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با راه اندازی این سامانه صاحبان کالا می توانند بدن مراجعه حضوری و با استفاده از رایانه کالای تولیدی خود را برای صادرات به گمرک اظهار کنند.

وی افزود: راه اندازی این سیستم الکترونیکی در گمرک یزد از اتلاف وقت مراجعان جلوگیری می کند و خصیصه از مهمترین کارکردهای سیستم یاد شده است.

چاوشی زاده یادآور شد: این سیستم دارای سه مسیر قرمز، زرد و سبز است و از طریق آن فقط کالاهای دارای ریسک بالا مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: در سیستم اظهار از راه دور گمرک، اسناد کالاهای در مسیر زرد فقط بررسی می شود و کالاهایی که در مسیر سبز قرار دارند بدون هیچ کنترلی پلمپ و صادر می شوند.

چاوشی زاده عنوان کرد: با اجرای این سیستم، 50 درصد کالای صادراتی در مسیر سبز و زرد قرار می گیرند و در نتیجه 50 درصد از اتلاف وقت جلوگیری می شود.

استان یزد چهارمین استانی است که این سیستم در آن راه اندازی شده است.

کد مطلب 803152

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