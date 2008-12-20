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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۲

"جنگ‌سالاران" فردا از شبکه تهران پخش می‌شود

"جنگ‌سالاران" فردا از شبکه تهران پخش می‌شود

فیلم جنگی "جنگ‌سالاران" ساخته پیتر چان یکشنبه اول دی ساعت 22 در قالب برنامه سینما پنج روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

 گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تولید مشترک سال 2007 هنگ کنگ و چین و درباره یک ژنرال در چین سلطنتی قرن نوزدهم است که رو در روی برادر قسم‌خورده خود می‌ایستد.

در فیلم 126 دقیقه‌ای "جنگ‌سالاران" جت لی، اندی لو و تاکشی کانشیرو بازی می‌کنند. این فیلم اخیرا در جوایز اسب طلایی یا اسکار سینمای کشورهای چینی‌زبان برنده سه جایزه شد و پارسال نیز در جوایز فیلم هنگ کنگ هشت جایزه برد.

پیتر چان، تهیه‌کننده و کارگردان 46 ساله تایلندی در مقام کارگردان فیلم‌هایی مثل "عصر معجزه‌ها"، "سه افراطی" و "شاید عشق" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 803160

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