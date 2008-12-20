گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تولید مشترک سال 2007 هنگ کنگ و چین و درباره یک ژنرال در چین سلطنتی قرن نوزدهم است که رو در روی برادر قسمخورده خود میایستد.
در فیلم 126 دقیقهای "جنگسالاران" جت لی، اندی لو و تاکشی کانشیرو بازی میکنند. این فیلم اخیرا در جوایز اسب طلایی یا اسکار سینمای کشورهای چینیزبان برنده سه جایزه شد و پارسال نیز در جوایز فیلم هنگ کنگ هشت جایزه برد.
پیتر چان، تهیهکننده و کارگردان 46 ساله تایلندی در مقام کارگردان فیلمهایی مثل "عصر معجزهها"، "سه افراطی" و "شاید عشق" را در کارنامه دارد.
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