گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تولید مشترک سال 2007 هنگ کنگ و چین و درباره یک ژنرال در چین سلطنتی قرن نوزدهم است که رو در روی برادر قسم‌خورده خود می‌ایستد.

در فیلم 126 دقیقه‌ای "جنگ‌سالاران" جت لی، اندی لو و تاکشی کانشیرو بازی می‌کنند. این فیلم اخیرا در جوایز اسب طلایی یا اسکار سینمای کشورهای چینی‌زبان برنده سه جایزه شد و پارسال نیز در جوایز فیلم هنگ کنگ هشت جایزه برد.

پیتر چان، تهیه‌کننده و کارگردان 46 ساله تایلندی در مقام کارگردان فیلم‌هایی مثل "عصر معجزه‌ها"، "سه افراطی" و "شاید عشق" را در کارنامه دارد.