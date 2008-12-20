2100 میلیارد ریال طرح آمایش صنعت و معدن مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم طاهری بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای راهبردی صنعت و معدن مازندران در جمع خبرنگاران افزود: به زودی تسهیلات واحدهای صنعتی مشمول طرح در استان آغاز می شود.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات کسب شده از دبیرخانه طرح آمایش سازمان، تعداد 87 فقره ثبت نام در قسمت طرح های ایجادی ثبت شده که پس از ارزیابی کارشناسی برای 20 فقره موافقت اولیه صادر شد.

به گفته طاهری، برای 14 واحد فوق جواز تاسیس صادر که تسهیلات بانک صنعت و معدن به آنان داده می شود.

دبیر طرح آمایش صنعت و معدن مازندران با اشاره به اینکه تاکنون حدود دو هزار و 110 میلیارد ریال طرح آماده اخذ تسهیلات شده است تصریح کرد: با احتساب سهم استان که پنج هزار و 780 میلیارد ریال بوده، حدود سه هزار و 700 میلیارد ریال تسهیلات آماده معرفی طرح است.

وی با بیان اینکه 506 فقره ثبت نام طرح های نیم تمام صنعتی در بانک اطلاعات آمایش صورت گرفته است یادآور شد: تاکنون 162 فقره از طرح ها توسط کارشناسان ارزیابی و تکمیل شده است.

به گفته طاهری، مقرر شد 216 فقره پرونده ارزیابی نشده تا پایان وقت اداری اول دیماه بررسی شود.

این مسئول با بیان اینکه از میان طرح های تکمیل شده، 93 پرونده با نیاز تسهیلات حدود 291 میلیارد تومان جهت ارائه به دفتر نظارت و ارزیابی طرح های آمایش وزارت صنایع معرفی شد اظهار داشت: تعداد 54 فقره پرونده فوق متقاضی تسهیلات بالای یک میلیارد تومان بوده که در وزارتخانه باید بررسی شود.

وی یادآور شد: تعداد 39 پرونده با درخواست تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان جهت معرفی به بانک صنعت و معدن استان معرفی شده که در دست بررسی و اقدام است.