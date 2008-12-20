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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۲

نژاد فلاح در گفتگو با مهر :

هیئت مدیره پرسپولیس وارد حاشیه های ناخواسته نمی شود

هیئت مدیره پرسپولیس وارد حاشیه های ناخواسته نمی شود

عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس از تلاش مسئولان این باشگاه برای به آرامش رساندن اوضاع کنونی خبر داد و گفت: اعضای هیئت مدیره با درک صحیح شرایط این باشگاه تلاش خواهند کرد اجازه ورود حاشیه های ناخواسته به پرسپولیس را ندهند.

محمد حسین نژاد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به استعفای حسین هدایتی از هیئت مدیره پرسپولیس اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد آقای هدایتی بهتر از هر کس دیگری می داند امروز باشگاه پرسپولیس به حضور ایشان نیاز دارد.

وی افزود: قطعا ایشان می داند که با توجه به هدف اصلی پرسپولیس که کسب عنوان قهرمانی در سه جام است ، حضورشان در کنار این تیم ضروری و تاثیرگذار است. بنابراین تصور می کنم اگر آقای هدایتی دغدغه ها و نگرانی هایی هم نسبت به برخی مسائل باشگاه دارد، دلیلی برای رفتن ایشان نمی شود.

عضو هیئت مدیره پرسپولیس ادامه داد: مطمئنا آقای هدایتی می تواند با حضور در نشست هیئت مدیره مشکلات و نقطه نظراتش را با اعضا و حتی آقای علی آبادی به عنوان رئیس مجمع باشگاه پرسپولیس در میان بگذارد.

نژاد فلاح ادامه داد: فکر می کنم در نشست هفتگی هیئت مدیره که احتمالا با حضور آقای علی آبادی برگزار خواهد شد این مشکلات و سوء تفاهمات برطرف خواهد شد تا پرسپولیس به روزهای آرام گذشته بازگردد.

نماینده مردم نظرآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه به نگرانی هوادران پرسپولیس اشاره کرد و گفت: هواداران باشگاه بزرگ پرسپولیس مطمئن باشند که اعضای هیئت مدیره بخصوص ریاست هیئت مدیره و رئیس مجمع به این موضوع حساسیت دارند که این باشگاه بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش دارد و همه تلاش خواهند کرد وارد مسائل حاشیه ای ناخواسته نشوند.

محمدحسین نژاد فلاح در پایان خاطرنشان کرد: قطعا در نشست پیش رو، اعضای هیئت مدیره تلاش خواهند کرد مسائل مطرح شده در رسانه ها را مورد نقد و بررسی قرار دهند و با اتخاذ تصمیم درست و منطقی در راستای به آرامش رساندن پرسپولیس تلاش کنند تا این تیم با قدرت تر از نیم فصل اول در ادامه رقابتهای لیگ برتر شرکت کند و به قهرمانی نیز دست پیدا کند.

کد مطلب 803181

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