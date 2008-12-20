راه آهن شیراز - بوشهر کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این کلنگزنی در قطعه اول پروژه از سمت شیراز در منطقه بند امیر انجام شد ضمن اینکه پیشاز این عملیات اجرایی سه قطعه نیز از سمت بوشهر به دلیل سهولت کار در ان منطقه آغاز شده بود.

برای این پروژه 800میلیارد تومان برآورد هزینه شده که طی توافقات صورت گرفته وزارت نفت عملیات زیر ساختی، وزارت راه عملیات روسازی و دیگر عملیاتها را بر عهده گرفته است.

طول پروژه مذکور 647کیلومتر بوده که در 18قطعه تقسیم بندی شده که قطعه اول از سمت شیراز 47کیلومتر بوده همچنین راه آهن مذکور دارای 22کیلومتر تونل و هفت کیلومتر پل بزرگ و خاص است.