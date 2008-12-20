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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۱۴

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد جهانی در برنامه "گفتگوی روز" رادیو گفتگو بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه فردا یکشنبه اول دی‌ماه ساعت 18 به سردبیری محمد کریمی روی آنتن می‌رود و مروری بر وضعیت بازار و اقتصاد جهان دارد.

ـ برنامه "دید و بازدید" اول دی ساعت هشت صبح از رادیو سلامت روی آنتن می‌رود. این برنامه به موضوع صله رحم و فواید آن بر سلامتی و بهداشت روان می‌پردازد.

ـ برنامه "سفره سلامتی" اول دی ساعت 13:30 در رادیو سلامت با حضور دکتر ذراتی به موضوع مصرف کلسیم در سالمندان می‌پردازد.

ـ برنامه رادیویی "بحث روز" اول دی ساعت 13:30 در رادیو تهران علت تعطیلی کمیته کاهش آلودگی هوا را در وضعیت هشدار آلودگی هوای تهران بررسی می‌کند.

کد مطلب 803189

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