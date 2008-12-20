اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه فردا یکشنبه اول دیماه ساعت 18 به سردبیری محمد کریمی روی آنتن میرود و مروری بر وضعیت بازار و اقتصاد جهان دارد.
ـ برنامه "دید و بازدید" اول دی ساعت هشت صبح از رادیو سلامت روی آنتن میرود. این برنامه به موضوع صله رحم و فواید آن بر سلامتی و بهداشت روان میپردازد.
ـ برنامه "سفره سلامتی" اول دی ساعت 13:30 در رادیو سلامت با حضور دکتر ذراتی به موضوع مصرف کلسیم در سالمندان میپردازد.
ـ برنامه رادیویی "بحث روز" اول دی ساعت 13:30 در رادیو تهران علت تعطیلی کمیته کاهش آلودگی هوا را در وضعیت هشدار آلودگی هوای تهران بررسی میکند.
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