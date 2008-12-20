خشنودی یک مقام صهیونیست از مواضع خصمانه فرانسه علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیامین نتانیاهو روز شنبه در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو درباره احتمال انتخاب وی به عنوان نخست وزیر جدید رژیم اسرائیل و سیاست های آتی خود اظهار داشت: من در سال 1996 میلادی با رد شیمون پرز برای ورود به کابینه یک اشتباه بزرگ انجام دادم.

وی افزود: این دفعه، این اشتباه را تکرار نخواهم کرد و دست به تشکیل کابینه ائتلافی خواهم زد.

رئیس حزب لیکود خاطرنشان کرد: برای رویارویی با برخی مسائل ازجمله برنامه هسته ای ایران، بحران اقتصادی و برقراری صلح با فلسطینیان به یک کابینه ائتلافی نیاز داریم.

این مقام صهیونیست در ادامه این گفتگو درباره دولت آتی در کاخ سفید و باراک اوباما گفت: اوباما تفاهم خوبی با خطراتی که ما را تهدید می کند، دارد.

وی در عین حال در زمینه تغییر سیاست فرانسه در قبال ایران نیز مدعی شد: نیکلا سارکوزی تهدید ایران را احساس کرد و تغییر سیاست فرانسه پدیده ای بسیار مهم است. این رفتار روابط فرانسه با کشورهای عربی را به خطر نخواهد انداخت زیر آنان نیز این تهدید را احساس کرده اند.