به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه با نگاهی آزاد و محوریت آئین و رسوم غذایی و خرید شب یلدا برپا خواهد شد و آخرین مهلت ارسال عکسها تا پایان روز پنجشنبه پنجم دیماه است.
هر هنرمند میتواند حداکثر 20 قطعه عکس به صورت آنالوگ (اسکنشده) یا دیجیتال ارسال کند و آثار عکاسی میتواند تکعکس یا مجموعه باشد. داوری روز ششم دی انجام و نتایج هشتم دیماه اعلام میشود.
علاقمندان به همراه آثار ارسالی مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، سال و محل تولد، میزان تحصیلات، نشانی پستی و پست الکترونیکی و شماره تلفن ثابت و همراه و یک قطعه عکس را در فایل با فرمت Word ارسال کنند.
برگزارکننده مسابقه مجاز است از آثار ارسالی برای انتشارات، اطلاعرسانی و تبلیغات استفاده کند و ارسال اثر به منزله پذیرش مقررات مسابقه است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.loghme.com مراجعه کنند.
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