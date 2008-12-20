به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه با نگاهی آزاد و محوریت آئین و رسوم غذایی و خرید شب یلدا برپا خواهد شد و آخرین مهلت ارسال عکس‌ها تا پایان روز پنجشنبه پنجم دی‌ماه است.

هر هنرمند می‌تواند حداکثر 20 قطعه عکس به صورت آنالوگ (اسکن‌شده) یا دیجیتال ارسال کند و آثار عکاسی می‌تواند تک‌عکس یا مجموعه باشد. داوری روز ششم دی انجام و نتایج هشتم دی‌ماه اعلام می‌شود.

علاقمندان به همراه آثار ارسالی مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، سال و محل تولد، ‌میزان تحصیلات، نشانی پستی و پست الکترونیکی و شماره تلفن ثابت و همراه و یک قطعه عکس را در فایل با فرمت Word ارسال کنند.

برگزارکننده مسابقه مجاز است از آثار ارسالی برای انتشارات، اطلاع‌رسانی و تبلیغات استفاده کند و ارسال اثر به منزله پذیرش مقررات مسابقه است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.loghme.com مراجعه کنند.