پایان لیگ دهه اول اردیبهشت/ فاصله دو روزه دیدار ایران-کره با دربی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای سازمان لیگ برتر عصر امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد وعلی کفاشیان، عزیز محمدی، مهدی محمد نبی، علی کاظمی، علیپور، محمدرضا ساکت، کریم ملاحی و غلامرضا بهروان به بررسی برنامه های مختلف سازمان لیگ پرداختند.

در این نشست مقرر شد با برگزاری منظم مسابقات لیگ برتر و لحاظ کردن بازیهای تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملتهای آسیا، مسابقات لیگ دهه اول اریبهشت ماه به پایان برسد .

برهمین اساس مقرر شد به منظور پرهیز از هرگونه بی نظمی و وقفه دربازیهای لیگ، از این پس برنامه این مسابقات هرچهار هفته یکبار از سوی سازمان لیگ اعلام شود که قرار است سازمان لیگ برنامه ادامه مسابقات از هفته بیست و دوم تا بیست و ششم را فردا اعلام کند.

در این جلسه همچنین اعضا پیرامون برگزاری ادامه مسابقات جام حذفی به بحث و تبادل نظرپرداختند و در پایان به این جمع بندی رسیدند که با توجه به فشردگی مسابقات لیگ ، برگزاری بازیهای جام حذفی در خلال این مسابقات امکان پذیر نیست از همین رو ادامه این بازیها به سال آینده موکول شد.

براین اساس سازمان لیگ تصویب کرد برنامه مسابقات عقب افتاده جام حذفی تا دهه اول اردیبهشت برگزار شود و پس از پایان بازیهای لیگ برتر، این رقابتها در دهه دوم اریبهشت ماه پیگیری شود.

تعیین زمان دیدار سنتی استقلال و پرسپولیس از دیگر موضوعات مورد بحث در نشست سازمان لیگ بود که روز 25 بهمن ماه و به فاصله دو روز از دیدار خانگی تیم ملی مقابل کره جنوبی زمان برگزاری این دیدار تعیین شد . علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه این فدراسیون مشکلی برای برگزاری این مسابقه ندارد تاکید کرد : به واسطه فشردگی مسابقات لیگ ناگزیر بودیم این مسابقه را در فاصله 48 ساعت بعد از بازی حساس ایران و کره جنوبی برگزار کنیم تا برنامه های لیگ با نظم و ترتیب پیش برود.