با اصل تحول اقتصادی موافق و با منطق طرح تحول مخالفم / پر کردن فرم یارانه نقدی به معنای رفراندوم نیست

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن بازدید از خبرگزاری مهر با خبرنگاران و مدیران این خبرگزاری به گفتگو نشست و در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا جنابعالی فرم اطلاعات اقتصادی را پر نموده اید یا خیر ، اظهار داشت: خیر . بنده این فرم اطلاعات اقتصادی را پر نکردم شاید به قول دوستان فرصت نکرده ام اما در حقیقت چون نسبت به این طرح توجیه نبودم و با منطق طرح موافقت نداشتم آن را پر نکردم.

رفراندوم تعریف حقوقی مشخصی دارد

وی در خصوص اینکه رئیس جمهوری پر کردن فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها از سوی 65 میلیون نفر از هموطنانمان را رفراندوم مردمی نسبت به این طرح دانسته اند گفت: شاید بتوان به این گونه نیز نوعی تحلیل ارائه نمود ، اما رفراندوم تعریف حقوقی خاصی دارد.

پور محمدی در پاسخ به سئوالی در خصوص عملکرد دولت درباره کاهش وابستگی بودجه جاری کشور به نفت بر اساس تکالیف قانون برنامه و افزایش 80 درصدی آن بر اساس گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام از یکسو و تاکید دولت بر کاهش این وابستگی از سوی دیگر و دیدگاه سازمان بازرسی در خصوص این آمارهای متفاوت ، اعلام کرد: ما در سازمان بازرسی بدنبال یافتن اشکال کارها هستیم و مسوول نظارت یا اصلاح آن نیستیم . اما این موضوعی که می فرمائید اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن رسیده ، خود با توجه به شان تفویضی نظارتی - از سوی رهبر معظم انقلاب- می تواند آن را دنبال کند و در این رابطه نیازی به حضور سازمان بازرسی نیست.

اگر کاندیدا شدم، مواضع اقتصادی ام را شفاف به مردم می گویم

وزیر اسبق کشور در پاسخ به این سئوال که در صورت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دهم چه طرحی برای اقتصاد منهای نفت دارید گفت: این سئوال را زمانی پاسخ می دهم که کاندیدا شدم. آن موقع رسما مواضع و طرح های اقتصادی خود را به صورت شفاف برای مردم بیان خواهم کرد.

کشور را الان نمی توان با نفت 10 دلاری اداره کرد

بازار مصرف و بازار تولید باید تغییر اساسی پیدا کند تا بتوان با اقتصاد بدون نفت زندگی کرد. اما در قدم اول باید دولت را کوچک کرد تا اتکا به منابع درآمدی که می تواند مالیات یا نفت باشد کاهش یابد. لذا در هر فرضی تا دولت بزرگ داریم راه مفری از نفت نداریم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به پیش بینی استمرار کاهش قیمت نفت ، آیا اداره کشور را با نفت 10 دلار و 7 دلاری ممکن می داند یا خیر، اظهار داشت: قطعا اقتصاد بدون نفت در کشور شدنی است اما الان نه، این موضوع زمان می خواهد و باید زیرساخت هایش فراهم شود. به این ترتیب که بازار مصرف و بازار تولید باید تغییر اساسی پیدا کند تا بتوان با اقتصاد بدون نفت زندگی کرد ولی زمان حتما لازمه این کار است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: برای این کار مثلا تا دولت کوچک نشود اقتصاد بدون نفت شدنی نیست. در این باره دولت هم هیچ تاثیری ندارد . هزینه دولت بزرگ زیاد است و با توجه به اینکه پولی از مالیات عاید نمی شود باید هزینه ها را از نفت تامین کرد. بنابراین اتکا به نفت بالا می رود. این فرمول خیلی روشنی است که در قدم اول باید دولت را کوچک کرد، هزینه های دولت را کم نمود تا اتکا به منابع درآمدی که می تواند مالیات یا نفت باشد کاهش یابد. لذا در هر فرضی تا دولت بزرگ داریم راه مفری از نفت نداریم.

شاخص های آماری کشوری استاندارد نیست

خبرنگار مهر پرسید: دولت به عنوان مجری -که قطعا با استناد به آمار مراجعی چون بانک مرکزی سخن می گوید- اعلام می کند که وابستگی کشور به نفت کاهش یافته و از 62 درصد به 52 درصد رسیده ، یا مثلا نرخ تورم چنین است، ولی مجمع تشخیص -به عنوان نهاد نظارتی- خلاف آن را می گوید ؛ به نظر جنابعالی این دوگانگی در آمارهای پایه اقتصادی باعث نمی شود که مردم در تشخیص درستی این مسائل سردرگم بمانند؟

پورمحمدی پاسخ داد : متاسفانه مبانی و شاخص های اندازه گیری ما استاندارد و تعریف شده نیست و این بخاطر اختلاف برداشت ها و آمار است که هر کدام از مراجع آماری کشور یک آمار را در مسائل مختلف عنوان می کند.

وی اضافه کرد: اختلاف در آمار یکی از مشکلات جدی است که سازمان بازرسی بدنبال آن است یکی از کارهای ما تهیه بانک های جامع اطلاعاتی ، استانداردسازی و شاخص گذاری های دقیق و یکسان است برای اینکه ارزیابی ها به هم نزدیک شود. اشکال جدی فعلی درباره اختلاف آمار و آراء مراجع آماری کشور کاملا وارد است و متاسفانه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اما جدای از مشکلات آماری بعضی وقت ها منظر دید مراجع اعلام آمار متفاوت است. مثلا در بحث اتکا به نفت بعضی وقت ها به مبلغ اشاره می شود و بعضی وقت ها به درصد. به موضوع مبلغ که می رسید می گوییم قیمت بالا رفته ، خوب این درست است اما از حیث درصد که بررسی می شود چون درآمد هم زیاد شده به نسبت درآمد اتکا کمتر است.

در زمان نوسان قیمت نفت، اساس "مبلغ" است

وی با بیان اینکه در مسائل این چنینی هر کسی از یک منظر حرف می زند یادآور شد: آن کسی که فقط به صرف برداشت فکر می کند می گوید حالا که قیمت 140 دلار است شما که مثلا شصت میلیارد برداشت کرده اید اگر فردا قیمت شد 80 دلار، این60میلیارد به نسبت 140 دلار آن موقع 40 درصد بود، اما حالا می شود 75 درصد . پس اساس را باید مبلغ محاسبه کرد چون قیمت نفت در حال حاضر نوسان دارد.

پورمحمدی افزود: در نهایت دوگانگی مسائل در مواردی این چنین باعث می شود که یکی بگوید به نسبت درآمد در حال حاضر اتکا دولت به نفت 45 درصد است و توانسته ایم 5 درصد آن را کاهش بدهیم و در مقابل دیری هم حرف دیگری بزند. بنابراین می توان گفت تفاوت این گونه آمارها بعضا به دلیل نوع نگاه نسبت به مسائل مختلف است.البته باز هم در خود دولت درباره بسیاری از مسائل از قبیل رشد ، نرخ تورم ، انحراف بنگاههای زودبازده اختلاف نظر وجود دارد.

اختلاف آمارها را در کشور قبول داریم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه چون بانکهای اطلاعاتی، استانداردها و شاخص های موجود در کشور تعریف شده و کامل نیست ، اختلاف برداشت و آمار وجود دارد گفت: این یکی از مشکلات جدی است که آن را قبول داریم. برای اینکه بخواهیم برنامه ریزی درستی در کشور داشته باشیم باید منابع اطلاعات تثبیت شده و تعریف شده ای داشته باشیم تا بدانیم که روی چه موضوعی می خواهیم صحبت کنیم. البته در این رابطه اشکالاتی هم در برخی موضوعات برنامه نویسی وجود دارد.

ساماندهی یارانه ها به بعد از انتخابات موکول می شود

خبرنگار مهر پرسید کارشناسان بر این عقیده اند که طرح تحول اقتصادی یکی از بهترین طرح های دولت نهم است اما عده ای از آنها نیز معتقدند این طرح نیاز به زمان دارد و با تدبیر بیشتر باید به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود نظر شما در این باره چیست ؟ پورمحمدی پاسخ داد: با توجه به فرایند تصویب در مجلس بحث اجرای طرح تحول اقتصادی بخصوص در بحث ساماندهی یارانه ها به بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم موکول می شود اما طرح تحول تنها پرداخت نقدی یارانه ها نیست و دولت می تواند در حوزه های گمرک ، مالیات ، بانک ها و بیمه کار کند و کسی هم درباره این موضوعات هیچگونه بحثی ندارد.

راضی به تضعیف دولت نهم نیستم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا زمان آن رسیده است که ناگفته های برکناری خود را از وزارت کشور بیان کنید ، گفت: من تا آن حدی که نیاز بوده قبلا درباره این موضوع صحبت کرده ام و علت اینکه بیشتر درباره آن توضیح نمی دهم این است که اگر بیشتر در این باره بگویم به تضعیف دولت نهم خواهد انجامید و من راضی به آن نیستم.

وی ادامه داد: همانطور که گفته ام در آینده اگر شرایط مناسبی فراهم آید درباره موضوعات مربوط به برکناری ام از وزارت کشور بیشتر توضیح خواهم داد.

اجرای صحیح دولت الکترونیک جزء مطالبات سازمان بازرسی

پورمحمدی در پاسخ به سئوالی دیگر درباره اینکه آیا اجرای صحیح دولت الکترونیک همچنان جزء مطالبات سازمان بازرسی کل کشور است یا خیر، تاکید کرد: سازمان بازرسی دنبال این موضوع است و به طور جدی بحث اجرای صحیح دولت الکترونیک را پیگیری می کند البته تحقق آن کند است ولی به هر حال جزو مطالبات جدی سازمان قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: فکر می کنیم که بسیاری از موفقیت ها در حوزه های اداری و اقتصادی منوط به تکمیل زیرساخت های دولت الکترونیک در کشور است و برنامه اجرای هر چه سریعتر آن تنها اراده است چون در این باره قانون داریم و مدل های آن هم تعریف شده است.

روند اجرای مصوبات استانی دولت در دستور کار سال آینده

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که پرسید آیا پیگیری روند اجرای مصوبات استانی دولت هم در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد؟ اظهار داشت: این موضوع جزو دستور کار سال آینده سازمان بازرسی است که آن را برای استانها گذاشته ایم تا پیگیری شود ولی امسال خیلی جزو برنامه های سازمان برای پیگیری نیست.

موافق تغییر قانون انتخابات نبودم

پورمحمدی همچنین نظر خود را درباره اصلاح جزئی قانون انتخابات از سوی مجلس هشتم گفت: نظر بنده این بود که نباید با شرایط فعلی قانون انتخابات دچار تغییرات جزئی شود که متاسفانه مجلس برخی تغییرات جزئی را در این قانون اعمال نمود اما شورای نگهبان قبول نکرد و حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این موضوع را تعقیب کند که البته مجمع یک طرحی تصویب کرده و منتظر تائید یا اصلاح آن است.

وزیر اسبق کشور افزود: نظر من این است که قانون انتخابات ریاست جمهوری همین قانون فعلی باشد به هر حال افکار عمومی و مجریان انتخابات نسبت به این قانون یک حضورذهنی دارند دستگاه نظارتی نیز با این قانون انتخابات را تمرین کرده است البته یکسری نقاط ضعف و قوتی دارد که باید پذیرفت ولی ادامه همین روند در انتخابات معقول تر و عملی تر است.

وی درباره اینکه نظر شورای نگهبان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم به شیوه دستی است و خیلی در شرایط فعلی اعتقادی به برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای وجود ندارد تصریح کرد: امیدوارم در این زمینه بازگشت به عقب اتفاق نیافتد. ما یک گام به جلو گذاشتیم و پروژه انتخابات رایانه ای را به صورت آزمایشی در انتخابات مجلس هشتم تعقیب کردیم که خوشبختانه نتایج خوبی در این زمینه حاصل شد و با اتکا به زیرساخت ها توانستیم با بیش از 36 یا 37 هزار شعبه اخذ رای در کشور ارتباط رایانه ای به صورت آنلاین برقرار کنیم و بزرگترین شبکه ارتباطی و ورود دیتا برثانیه را با رکورد یک هزار دیتا در ثانیه به ثبت برسانیم که این بزرگترین سطح فعالیت رایانه ای است .

پورمحمدی اظهار امیدواری کرد که با توجه به زیر ساخت های خوبی که برای برگزاری انتخابات به صورت رایانه ای در کشور فراهم شده است از این تجربه موفق در انتخابات ریاست جمهوری دهم بهره گرفته شود و بازگشت به عقب از سوی نهادهای مسئول برگزاری انتخابات صورت نگیرد.

سفرهایم کاری است نه انتخاباتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سئوال مهر که سفرهای استانی شما در این سازمان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم با چه انگیزه ای صورت می گیرد گفت: بنده به واسطه ریاستم بر سازمان بازرسی باید سفرهای استانی داشته باشم البته چند ماه اول مسئولیتم صبر کردم تا با کار آشنایی پیدا کنم پس از آن سفرهای خود را آغاز کردم که در این سفرها سرکشی از حوزه ها و سازمان های تابعه ، سرکشی از حوزه های قضایی، دیدار با مدیران، دیدار با حوزه های نیازمند بررسی مثل حوزه های اقتصادی، دیدار با روحانیون و دیدار با شوراهای شهرها و شهرداری ها در دستور کار قرار دارد.

جزء مدیران کثیر السفرم

وی ادامه داد: بنده حتی قبل از دولت نهم هم جزو مدیران کثیرالسفر بودم ، تقریبا به همه استانها رفته ام و مکررا در آنها حضور می یافتم ضمن اینکه به محل کارم نیز سرکشی می کردم البته دیدارهای خارج از محیط کاری هم داشته ام و اغلب در طول سالیان گذشته به دانشگاههای کشور ، محیط ها و تجمع های مختلف مردمی و نهادهای مختلف حضور یافته و با آنان صحبت می کرده ام. این روند نیز در دولت نهم تقویت شد و در سازمان بازرسی هم این رویه را ادامه داده ام.

اخیرا دیداری با مراجع تقلید نداشته ام

پورمحمدی در پایان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اخیرا دیداری با مراجع قم داشته اید یا خیر، خاطرنشان کرد: بعد از حضور در سازمان بازرسی هنوز توفیق حضور در محضر مراجع حوزه علمیه قم را نیافته ام.

ادامه دارد...