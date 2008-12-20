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۳۰ آذر ۱۳۸۷، ۲۰:۰۲

علی کفاشیان اعلام کرد:

هیچ شرکت و کارخانه ای حاضر نیست اسپانسر فدراسیون فوتبال شود

هیچ شرکت و کارخانه ای حاضر نیست اسپانسر فدراسیون فوتبال شود

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه تاکنون هیچ یک از شرکت ها و کارخانجات داخلی حاضر نشده اند به عنوان اسپانسر با فدراسیون فوتبال همکاری کنند از ادامه این روند ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب افزود : تاکنون هیچ یک از شرکتهای داخلی حاضر نشده اند به عنوان اسپانسر با فدراسیون فوتبال همکاری کنند و این در حالی است که فدراسیون فوتبال باید بخش عمده ای از هزینه های جاری خود را از طریق حامیان مالی تامین کند.

کفاشیان اضافه کرد: علیرغم مذاکراتی که با چند شرکت داخلی داشته ایم تاکنون در خصوص مسائل مالی با این شرکت ها به توافق نرسیده ایم و این امر قطعا در آینده فدراسیون را با مشکلات مالی روبرو خواهد کرد.

وی در پایان در خصوص برخی شایعات پیرامون حضور ایران در تورنمنت خلیج عربی عمان اظهار داشت: در تمام مکاتباتی که ما با مسئولان فدراسیون فوتبال عمان داشته ایم نام این تورنمنت جایزه بزرگ عنوان شده بود و به هیچ وجه نام های دیگری استفاده نشده بود. ضمن اینکه حضور ما در این تورنمنت با استعلام از وزارت امور خارجه و سفارت ایران در عمان صورت گرفته است.

کد مطلب 803226

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