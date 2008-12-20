هیچ شرکت و کارخانه ای حاضر نیست اسپانسر فدراسیون فوتبال شود

به گزارش خبرنگارمهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب افزود : تاکنون هیچ یک از شرکتهای داخلی حاضر نشده اند به عنوان اسپانسر با فدراسیون فوتبال همکاری کنند و این در حالی است که فدراسیون فوتبال باید بخش عمده ای از هزینه های جاری خود را از طریق حامیان مالی تامین کند.

کفاشیان اضافه کرد: علیرغم مذاکراتی که با چند شرکت داخلی داشته ایم تاکنون در خصوص مسائل مالی با این شرکت ها به توافق نرسیده ایم و این امر قطعا در آینده فدراسیون را با مشکلات مالی روبرو خواهد کرد.

وی در پایان در خصوص برخی شایعات پیرامون حضور ایران در تورنمنت خلیج عربی عمان اظهار داشت: در تمام مکاتباتی که ما با مسئولان فدراسیون فوتبال عمان داشته ایم نام این تورنمنت جایزه بزرگ عنوان شده بود و به هیچ وجه نام های دیگری استفاده نشده بود. ضمن اینکه حضور ما در این تورنمنت با استعلام از وزارت امور خارجه و سفارت ایران در عمان صورت گرفته است.