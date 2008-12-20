تیم ملی به مصاف " گالی سیا" می رود/ احتمال سفر به اسپانیا قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان پس از لغو دیدار با ایالت باسک اسپانیا، با مسئولان باشگاه گالی سیا شهر لاکرونیا وارد مذاکره شده اند که درصورت تائید وزارت امور خارجه، شرایط برگزاری دیدار شاگردان علی دایی با این تیم فراهم می شود.

این تیم اسپانیایی قرار بود در تعطیلات ژانویه به دیدار تیم ملی شیلی برود اما پس از لغو این دیدار، اعلام آمادگی کرد که با تیم فوتبال کشورمان دیدار کند.

علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ضمن تایید این خبر گفت: قصد داریم فردا هماهنگی های لازم را با مسئولان وزارت امور خارجه انجام دهیم و در صورتیکه مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد اعضای تیم ملی عصر فردا راهی اسپانیا خواهند شد.