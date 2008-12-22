ضربه مهلک نیروی انتظامی به گروه تروریستی عبدالمالک ریگی

سردار سرتیپ احمد رضا رادان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در پی انجام سه عملیات توسط نیروی انتظامی علیه این گروه تروریستی بدنه های اصلی آن کشته شده اند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات که در طول سه ماه گذشته ادامه یافته است تاکنون معاون و برادر عبدالمالک به اضافه 19 نفر از اعضای این گروه کشته شده اند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی کشور برای از بین بردن این گروه تروریستی از تمامی توان خود استفاده خواهد کرد و امیدواریم روزی با خبر هلاکت ریگی موجبات خوشحالی مردم کشور را فراهم کنیم.

رادان به برنامه های نیروی انتظامی برای مبارزه با این گروه اشاره و عنوان کرد: انسداد مرزهای شرقی کشور یکی از مهمترین برنامه های نیروی انتظامی است که با انجام این کار از ورود این گروه ها به کشور جلوگیری خواهد شد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور خاطرنشان کرد: بیرون راندن و دستگیری افراد این گروه نیز از جمله دیگر برنامه های است که در دستور کار قرار گرفته است.

همکاری پاکستان برای برخورد با گروه ریگی مطلوب نیست

رادان در ادامه از همکاری دولت پاکستان در خصوص برخورد با این گروه تروریستی اظهار نارضایتی کرد و بیان داشت: متاسفانه همکاری پاکستان با کشورمان در خصوص برخورد و دستگیری گروه ریگی راضی کننده نبوده و به هیچ وجه مطلوب نیست.

وی به مهر گفت: پاکستان باید بداند که پناه دادن به گروه های اینچنینی در آینده نیز مشکلاتی را برای این کشور به وجود خواهد آورد و دولت این کشور نباید اجازه بدهد که خاک پاکستان به محلی امن برای گروه های تروریستی تبدیل شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در پایان یادآور شد: عبدالمالک ریگی فردی بی سواد و رانده شده است که امروز به عنوان نوکر در خدمت آمریکاست و وی هیچگونه جایگاهی در میان مردم منطقه ندارد.