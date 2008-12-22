تغییر در نقوش اصالت فرش ایرانی را به انحراف کشانده است

سید محمود طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: گاهی سودجویان یا افراد فاقد تخصص در زمینه طراحی نقوش اصیل به منظور احیا نقوش هر منطقه، تحولات نامناسبی در طرحهای فرش ایرانی ایجاد می کنند که نه تنها گامی در جهت احیاء نقوش بر نداشته اند بلکه باعث از بین رفتن جایگاه ممتاز فرش اصیل ایرانی در بازارهای جهانی شده اند.

وی بیان داشت: احیا نقشه فرش باید بر مبنای شاخصه نقوش اصیل و شناخته شده هر منطقه صورت گیرد و در این راستا باید مراقب بود تا ضمن فعالیت در چارچوبی معین، خدشه ای به پیکره کهن این هنر اصیل وارد نشود.

وی افزود: به تازگی در دانشکده فرش اردکان (که یکی از تولیدکنندگان فرش دستبافت است) در رشته فرش و بحث آکادمیک آن به دانشجویان آموزشهایی در زمینه احیا نقوش داده می شود به طوریکه اصل طرح و نقشینه های فرش تغییری نکند و بار معنایی خود را به طور کامل منتقل کند زیرا فرش ایرانی میراثی از گذشتگان و اجداد ما است و باید اصالت و زیبایی خود را برای نسل آینده حفظ کند.

طباطبایی یادآور شد: فرش ایرانی با نقوش و طرحهای گذشته خود در جهان شناسایی می شود و اگر بخواهیم برای جلب نظر نسل امروز تغییراتی در آن ایجاد کنیم تنها می توانیم به رنگ بندی نقوش ورود کنیم به طوری که درون مایه گذشته خود را حفظ کند و حتی از به کار بردن رنگهای متفاوت یا تغییر رنگ اصلی باید اجتناب شود.

وی افزود: کامپیوتر باعث تسریع و سهولت در انجام امور مربوط به رشته های مختلف هنری از جمله نقشه برداری از فرش می شود که البته برای انجام این کار باید دقت و حوصله زیادی داشت و به گونه ای عمل کرد که به درون مایه طرحها و رنگها خدشه ای وارد نشود و حتی نقوش، کوچک یا برزگتر از طرح اصلی خود طراحی نشوند.

طباطبایی با بیان اینکه نقشه هر فرش شناسنامه آن است ادامه داد: در بیشتر مناطق ایران بافت فرش به صورت سنتی از گذشته صورت می گرفته است به همین دلیل تنوع زیادی در زمینه نقشه و طرح وجود دارد به طوریکه هر منطقه، بافت و گره ای مخصوص و منحصر به خود را دارد و در هر فرش نمادها، سمبل ها، نقش مایه ها، حتی به کار بردن رنگها و طریقه بافت متفاوت است که با توجه به این شاخصه ها می توان فرشهای هر منطقه را شناسایی کرد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از سودجویان در سالهای گذشته اقدام به جابجایی نقشه ها از شهری به شهر دیگر کرده اند که این امر باعث از بین رفتن کیفیت بافت فرشها به دلیل متفاوت بودن نوع بافتها و گره ها شده که با تلاشهای انجام شده در سالهای اخیر، توانستیم به صورت علمی و کنترل شده نقوش و طرحهای هر منطقه را احیا کنیم و به دنبال این اقدام مقوله فرش ایرانی تا حدی با همان اصالت و زیبایی کهن خود مطرح شده است.