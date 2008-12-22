اجرای طرح تحول اقتصادی هتلداران را به ورشکستگی می کشاند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جعفر عطار در نشست ماهانه مدیران هتل های مشهد افزود: در حال حاضر بیمه کارکنان هتلهای کشور 30 درصد و بسیار رقم بالایی است و این مسئله نیز یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کنونی صنعت هتلداری کشور است.

رئیس جامعه هتلداران ایران با بیان اینکه از شش سال پیش تاکنون تلاش شده است تا این رقم را به 10درصد کاهش دهیم ولی هنوز هیچ موفقیتی حاصل نشده است به مسائل و مشکلات بهداشتی هتل های مشهد اشاره کرد.

وی تصریح کرد: برای حل مشکلات بهداشتی هتلهای مشهد سال گذشته جلسه ای با حضور رئیس مرکز بهداشت خراسان رضوی برگزار شد که قرار شد مصوبه اتحادیه هتلداران تهران در این مورد اجرا گردد و با این که پیشنهاد ما در این زمینه مورد تایید رئیس مرکز بهداشت خراسان رضوی رسیده بود، ولی تا کنون این مصوبه برای بهداشت هتل های مشهد اجرایی نشده است.

وی همچنین میزان کل بخشودگی مالیاتی هتل های کشور طی 10سال گذشته را بالغ بر 9هزار میلیارد عنوان کرد و گفت: این میزان بخشودگی مالیاتی ناشی از تصویب قانون بخشودگی 50 درصد از مالیات های هتل های کشور در سال 77 در مجلس شورای اسلامی بوده است.

وی گفت: اگر چه بخشودگی 50 درصدی مالیات هتل های کشور کمک خوبی برای ساماندهی وضعیت صنعت هتلداری بوده، ولی در حال حاضر مشکلات اقتصادی این صنعت در حال تشدید است.