انتشار پنج عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس درهمدان

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان ، افزود: هر یک از این کتاب ها در 3 هزار نسخه و با همکاری اداره کل آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ستاد کنگره سرداران و هشت هزار شهید استان همدان منتشر شده و آماده توزیع است.

سلیمانی با بیان این که موضوعات 5 کتاب خاطرات شهیدان استان است، اظهار داشت: این کتاب ها به نام های «جاده های کوهستانی»، «آقا مصیب»، «مسافر غریب»، « «بی نشان» و «ما ایجا عاشق شدیم» به چاپ رسیده است.

وی در خصوص اولین جشنواره ادبیات داستانی دفاع مقدس در استان همدان خاطرنشان کرد: فراخوان این جشنواره برگزار شده و مهلت ارسال برای نویسندگان تا پایان دی ماه سال جاری است .

مدیر ادبیات و انتشار اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان یادآور شد: تاکنون 55 اثر داستانی با موضوعات دفاع مقدس به دبیرخانه جشنواره رسیده که به زودی کار داوری آثار شروع خواهد شد.