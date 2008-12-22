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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۱۸

افزایش 29 درصدی ارزش دلاری صادرات کالا از همدان

افزایش 29 درصدی ارزش دلاری صادرات کالا از همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرک استان همدان گفت: ارزش دلاری صادرات کالا در هشت ماهه اول در مقایسه با مدت مشابه پارسال 29 درصد افزایش داشته است.

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، گفت: تا پایان آبان ماه امسال دو هزار و 731 فقره اظهارنامه صادراتی به میزان 84 هزار تن کالا به ارزش 50 دلار تنظیم شده است.

شهبازی اظهار داشت: تعداد اظهارنامه و وزن کالاهای صادراتی در مدت هشت ماه اول سال قبل به ترتیب یک هزار و 655 فقره و 48 هزار و 469 تن و ارزش دلاری آن حدود 39 دلار بوده است.

وی عمده کالاهای صادراتی را کشمش تیزابی، برگه زردآلو، سیب زمینی، پیاز، آرد، گندم نوشابه گاز دار غیرالکلی، رب گوجه فرنگی، شور و ترشیجات، کیک و بیسکویت، آبنبات تشکیل می دهد.

وی مهمترین مقصد های این کالاها را آمریکا، کاندا، آلمان، انگلستان و فرانسه و هلند عنوان کرد.

کد مطلب 803599

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