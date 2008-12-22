لوله پی وی سی با نام پلیمر سایه گلپایگان غیراستاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، خط تولید شرکت فوق به صورت غیرمجاز به تولید لوله پی وی سی اقدام کرده بود که به دنبال بازرسی و کارشناسی به عمل آمده، پلمپ و مقادیری از لوله های تولید شده در انبار شرکت توقیف شد.

تولید لوله های پی وی سی توقیف شده در محلی غیراستاندارد و فاقد آزمایشگاه کنترل کیفی جهت بررسی کیفیت محصولات تولید شده صورت گرفته بود.

مطابق ماده قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان استاندارد، با اجباری شدن اجرای استاندارد در تولید یک کالا تولید، تمرکز، توزیع و فروش آن کالا با کیفیتی پایین تر از استاندارد مربوطه یا بدون داشتن علامت استاندارد ممنوع است و با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان متخلف با رعایت شرایط و امکانات خاص برخورد می شود.

لوله پی وی سی از جمله کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری است.