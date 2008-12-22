پروژه بررسی عملکرد و شناسایی اشکالات مراکز بهزیستی آغاز شد

دکتر ابوالحسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد واگذاری مراکز دولتی بهزیستی به بخش غیر دولتی افزود: تا کنون بسیاری از مراکز سازمان بهزیستی به بخش خصوصی واگذار شده و به منظور توسعه خدمات بر اساس قانون برای آنها مجوز صادر کرده ایم و در بحث واگذاریها، بهزیستی نسبت به دیگر سازمانهای دولتی پیشرو بوده و موفق عمل کرده است.

بنا بر آمارهای رسمی در حال حاضر بیش از 85 درصد فعالیتهای بهزیستی توسط بخش خصوصی که در بانک اطلاعاتی سازمان بهزیستی تعداد این مراکز 15 هزار مرکز ذکر شده است که مهدهای کودک بیشتری و مراکز حرفه آموزی کمترین آنها را تشکیل می دهند.

رئیس سازمان بهزیستی اظهار داشت: ساختار سازمانی موجود در سازمان بهزیستی اجرایی است و نظارتی تعریف نشده است بنابراین در بخش نظارت ضعفهایی داشتیم و هنوز نتوانستیم چارت خود را تغییر داده و با سیاستهای جدید تطبیق دهیم. به همین دلیل طرحی را برای نظارت از مراکزمان تدوین کرده ایم.

فقیه در مورد نظارت از این مراکز تاکید کرد: بر همین اساس اقدامی که به منظور نظارت از مراکز خود انجام داده ایم این است که 80 نفر از زبده ترین کارشناسان استانها را انتخاب کرده و برای آنان دوره های آمورشی تخصصی برگزار کرده ایم.

مراکز خدمات مشاوره اجتماعی، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان، مراکز توانبخشی سالمندان و مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن، خدمات مشاور ژنتیک و مراکز درمانی و بازتوانی معتادان از جمله مراکز غیر دولتی تحت پوشش بهزیستی هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: کارشناسان پس از گذراندن دوره های آموزشی در قالب گروههای 10 نفره از تمام مراکز دولتی و غیر دولتی سازمان بهزیستی بازدید کرده و آنها را مورد ارزیابی و نظارت قرار می دهند.

ارزیابی سریع از وضعیت موجود مراکز، بررسی رعایت استانداردها و اجرای دستورالعملهای بهزیستی و شناخت مهمترین ضعفهای مراکز از جمله اهداف طرح نظارت و ارزیابی از مراکز است.

رئیس سازمان بهزیستی در ادامه افزود: با نظارتهایی که صورت می گیرد بانک اطلاعاتی مراکز و تعداد مددجویان تحت پوشش آنها نیز تکمیل خواهد شد.

فقیه با اشاره به اینکه بازدید کارشناسان فقط به منظور پیشگیری و مشخص شدن اشکالات مراکز است و قرار نیست برخوردی صورت گیرد اظهار داشت: به این گروه از کارشناسان اجازه داده می شود تا پیشنهاد اخطار به مراکز بدهند و همچنین اگر عملکرد مرکزی خوب باشد پیشنهاد تشویق نیز مانند افزایش یارانه، ارائه کمک بلاعوض، کمک به پرسنل و ... مطرح می شود.

پس از ارائه گزارش کارشناسان اشکالات مراکز به خود مرکز، استان، ستاد کل بهزیستی اطلاع داده می شود و یک یا دو ماه بعد آن مجددا پیگیری خواهد شد که اشکالات مراکز برطرف شده است یا خیر.

رئیس سازمان بهزیستی در پایان با اشاره به اینکه طرح نظارت از مراکز هم اکنون آغاز شده است تاکید کرد: تا پایان دی ماه عملیات اجرایی نظارت از مراکز سازمان بهزیستی به اتمام خواهد رسید.