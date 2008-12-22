لغو گردهمایی اعضای هیئت علمی کتابداری کشور

محمدرضا قانع معاون کتابخانه منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: کتابخانه در حال حاضر برنامه‌ای برای برگزاری این همایش ندارد و پیش از این نیز هماهنگی ویژه‌ای برای برگزاری این همایش در کتابخانه شیراز صورت نگرفته بوده است.

گردهمایی اعضای هیئت علمی گروههای علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاههای سراسر کشور که بنا به گفته انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران قرار بود 18 مهر ماه امسال در تهران برگزار شود، چندی پیش به دلیل به توافق نرسیدن مسئولان این گردهمایی و وزارت علوم در مورد برنامه‌های قابل طرح به روز 25 مهر ماه موکل شد که این زمان نیز به تعویق افتاد.

برای تمام اعضای هیئت علمی رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی سراسر کشور جهت شرکت در این گردهمایی دعوتنامه ارسال شده و قرار بود درخواست تعدادی از دانشگاه‌های کشور از وزارت علوم برای راه‌اندازی گروه کتابداری با حضور مسئولان ذی‌ربط در گردهمایی مذکور بررسی شود.

یکی دیگر از دلایل به تعویق افتادن این گردهمایی آماده نبودن رئوس درسهای پیشنهادی رشته کتابداری وعلوم اطلاع رسانی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از سوی تعدادی از دانشگاههای کشور اعلام شده بود.