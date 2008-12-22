فعالیت تعاونیهای اعتبار براساس ضوابط بانک مرکزی

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص نتایج تفاهم نامه بانک مرکزی و وزارت تعاون برای ساماندهی تعاونیهای اعتبار گفت: با توجه به اینکه برای ساماندهی تعاونیهای اعتبار با بانک مرکزی تفاهم شده بود در حال حاضر کارها در حال انجام است و بسیاری از تعاونیها با مراجعه به بانک مرکزی خود را با شرایط جدید تطبیق داده اند.

وزیر تعاون اظهار داشت: خوشبختانه با استقبال و همکاری تعاونیهای اعتبار در حال حاضر مشکل فعالیت تعاونیهای اعتبار بر اساس ضوابط بانک مرکزی در حال حل شدن است و در این خصوص دغدغه های بانک مرکزی کاهش یافته است.

عباسی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: هم اکنون بسیاری از تعاونیهای اعتبار اساسنامه های خود را اصلاح کرده اند و فعالیت خود را بر اساس سیاستهای پولی و بانکی کشور که توسط بانک مرکزی اعلام می شود تطبیق داده اند.

تشکیل تعاونیهای اعتبار فقط با مجوز بانک مرکزی

وی در پاسخ به این سئوال که تکلیف مجوز فعالیت تعاونیها چگونه خواهد شد؟ خاطر نشان کرد: مجوز فعالیت تعاونیهای اعتبار مانند تمام تعاونیهای کشور از سوی وزارت تعاون صادر خواهد شد ولی تعاونیهای اعتبار برای انجام کار مالی و اعتباری باید طبق ضوابط بانک مرکزی عمل و از آن نهاد نیز کسب مجوز کنند.

وزیر تعاون اخذ مجوز فعالیت تعاونیهای اعتبار را از نهادهای گوناگون به دلیل رعایت شاخصهای تخصصی در هر بخش اعلام کرد و گفت: به عنوان نمونه تعاونیهایی که در بخش فلزات فعال می شوند علاوه بر کسب مجوز از وزارت تعاون باید موافقت اصولی وزارت صنایع و معادن را نیز اخذ کنند.