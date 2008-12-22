مشکلی میان ساکت و کاظمی وجود ندارد/ "نقش جهان" ورزشگاه آزادی مدرن است

مسعود تابش در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اختلافات گذشته مدیرعامل باشگاه سپاهان با سرمربی جدید این تیم، گفت: مشکلی بین آقایان ساکت و کاظمی وجود نداشته و ندارد زیرا اگر چنین مباحثی صحت داشت، کاظمی به عنوان سرمربی تیم انتخاب نمی شد. در آن مقطع کاظمی پس از سه سال حضور در سپاهان و کسب موفقیت‌های زیاد، ترجیح داد برای تنوع از این تیم جدا شود و بحث خاص دیگری در این مورد وجود ندارد.

وی ادامه داد: این مربی شناخت خوبی از شرایط و جو باشگاه سپاهان داشته و با مدیران، بازیکنان و تماشاگران ارتباط خوبی دارد. ضمن اینکه باشگاه سپاهان همه عوامل برای دستیابی به موفقیت از جمله امکانات و داشتن بازیکنان مطرح را در اختیار دارد که در کنار توانایی‌های کاظمی، می توان آینده بسیار روشنی را برای این تیم متصور شد.

قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان دیدار با استقلال را آغاز اوج‌گیری این تیم در رقابت‌های لیگ برشمرد و افزود: در این دیدار می توانیم علاوه بر نویدکیا و بنگر از کریمی، الونگ و عقیلی هم استفاده کنیم. قطعا با بازگشت این بازیکنان و هدایت کاظمی می توانیم ضمن اطمینان از موفقیت در لیگ برتر، در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی هم به موفقیت دست یابیم.

تابش در مورد مصاحبه‌هایی که علی مولایی علیه کاظمی انجام داده بود و این موضوع می تواند زمینه جدایی این بازیکن از سپاهان را فراهم کند، اظهار داشت: فکر نمی کنم این اتفاق رخ دهد. ضمن اینکه ما پیگیر کاهش محرومیت مولایی از طریق فدراسیون و مکاتبه با فیفا هستیم تا وی با توجه به نداشتن سابقه قبلی، شامل تخفیف شود تا بتوانیم از این بازیکن در مسابقات آتی استفاده کنیم.

وی در مورد ورزشگاه نقش جهان خاطر نشان کرد: در حال حاضر تلاش ویژه‌ای برای تکمیل عملیات بازسازی این ورزشگاه صورت می گیرد زیرا علی آبادی به دست اندرکاران بازسازی آن اعلام کرده است باید ورزشگاه در مردادماه آماده برگزاری مسابقات شود. نقش جهان ورزشگاه آزادی مدرن است که می تواند میزبان مسابقات ملی هم باشد.

قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان در پایان گفت: در مسابقات لیگ قهرمانان فصل جاری هم مزاحم باشگاه ذوب آهن و مسئولان ورزشگاه فولادشهر خواهیم بود، ضمن اینکه کمبودهای امکانات این ورزشگاه از قبیل اسکوربرد، اتاق کنفرانس و ... هم در حال تکمیل است تا در نهایت استانداردهای مدنظر مسئولان AFC را کسب کند.