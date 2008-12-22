راهداران نمونه هرمزگان با حضور استاندار تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالعلی صاحب محمدی شامگاه گذشته در حاشیه این مراسم اظهار داشت: راه بستر اصلی توسعه یک منطقه به شمار می رود و این موضوع در استان هرمزگان به واسطه شرایط خاص منطقه ای و موقعیت بندری شهرهای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر به منظور ساماندهی محورهای مواصلاتی استان اقدامات گسترده ای صورت گرفته و معادل سه برابر کل راههای دو بانده احداث شده در استان راه دوبانده با مولفه بزرگراه و آزاد راه در هرمزگان به بهره برداری رسیده و بیش از 350 کیلومتر نیز در دست اجرا قرار دارد.

صاحب محمدی، وظیفه بزرگ دیگر مجموعه راه و ترابری هرمزگان را حفظ راههای موجود از فرسایش و نابودی عنوان کردو گفت: شرایط ساخت و نگهداری راه در استانهای جنوبی بواسطه قرار گیری در گستره پایانی زاگرس، گرمای شدید، رطوبت بالا و تخریب گسترده بسیار سخت تر از نقاط دیگر کشور است و در کنار تمامی آن باید موقعیت و شرایط ایجاد راه در جزایر را نیز مورد توجه قرار داد.

استاندار هرمزگان افزود: توسعه صنایع، توسعه عملیات بندری و فعال شدن ظرفیت های جدید حمل و نقل دریایی نیازمند شبکه مناسبی از راه در استان است که این مهم در اولویت های جدی دولت قرار گرفته و کار در این زمینه به سرعت در جریان است.