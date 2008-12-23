دهلی بدنبال جنگ با پاکستان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مانموهان سینگ در جمع خبرنگاران در بیرون از پارلمان این کشور گفت: مسئله بین پاکستان و هند جنگ نیست و کسی خواهان جنگ نمی باشد.

وی در ادامه ابراز داشت: دهلی از اسلام آباد انتظار دارد برای از بین بردن ماشین ترور در پاکستان اقدامی عینی انجام دهد.

سینگ همچنین از جامعه بین المللی خواست از قدرت خود برای وادار کردن پاکستان به برخورد با تروریستها استفاده کند.

پراناب موخرجی وزیر خارجه هند هم در این باره گفت: درخواست ما از دوستان پاکستانی خود برخورد با تروریسم به جای تحریک موج روانی جنگ است.

در پی حملات تروریستی در شهر بمبئی تنشها بین دهلی نو و اسلام آباد شدت گرفته است. این در حالی است که هند در ادامه اتهامات خود علیه پاکستان اعلام کرد که لشگر طیبه با اعزام 10 نفر از اعضای خود به پاکستان حادثه تروریستی بمبئی را که در آن 172 نفر کشته شدند ترتیب داد.

روابط هند و پاکستان به علت اختلافات آنها درمورد کشمیر دوران پرتنش را سپری می کند و دو کشور سابقه درگیری نظامی با یکدیگر را نیز دارند و از همین رو برخی کارشناسان از احتمال درگیری نظامی میان دو کشور خبر می دهند.



