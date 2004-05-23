  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۳ خرداد ۱۳۸۳، ۸:۴۳

فتح خرمشهر در كلام ولايت (7)

ما تصميم داريم پرچم « لااله الا الله » را بر قلل رفيع كرامت و بزرگواري به اهتزاز درآوريم

ما تصميم داريم پرچم « لااله الا الله » را بر قلل رفيع كرامت و بزرگواري به اهتزاز درآوريم

نبايد شهادت را تا اين اندازه به سقوط بكشانيم كه بگوييم در عوض شهادت فرزندان اسلام تنها خرمشهر و يا شهرهاي ديگر آزاد شد .

گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر : بنيانگزاز كبير انقلاب حضرت امام (ره) در پيامها و سخنراني هاي مختلفي كه بعد از آزاد سازي خرمشهر داشتند به زواياي مختلف اين حماسه بزرگ پرداخته و همواره لطف و عنايت الهي را در كنار عظمت و بزرگي اين حماسه يادآور شدند . در بخش هاي  ديگري از كلام حضرتش چنين آمده است :

. . . اذناب آمريكا بايد بدانند كه شهادت در راه خدا مسئله اي نيست كه بشود با پيروزي يا شكست در صحنه هاي نبرد مقايسه شود . مقام شهادت ، خود اوج بندگي  و سير و سلوك در عالم معنويت است . نبايد شهادت را تا اين اندازه به سقوط بكشانيم كه بگوييم در عوض شهادت فرزندان اسلام تنها خرمشهر و يا شهرهاي ديگر آزاد شد .

تمامي اينها خيالات باطل ملي گراهاست . ما هدفمان بالاتر از آن است . ملي گراها تصور نمودند ما هدفمان پياده كردن اهداف بين الملل اسلامي در جهان فقر و گرسنگي است . ما مي گوييم تا شرك و كفر هست ، مبارزه هست . و تا مبارزه هست ، ما هستيم . ما بر سر شهر و مملكت با كسي دعوا نداريم . ما تصميم داريم پرچم « لااله الا الله » را بر قلل رفيع كرامت و بزرگواري به اهتزاز درآوريم .

پس اي فرزندان ارتشي و سپاهي و بسيجي ام ، و اي نيروهاي مردمي ، هرگز از دست دادن موضعي را با تاثر و گرفتن مكاني را با غرور و شادي بيان نكنيد كه اينها در برابر هدف شما به قدري ناچيزند كه تمامي دنيا در مقايسه با آخرت. . .

صحيفه نور جلد 21 صفحه 88
پيام امام (ره) بمناسبت پذيرش قطعنامه
29 تيرماه سال 1367

کد مطلب 80386

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها