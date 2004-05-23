گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر : بنيانگزاز كبير انقلاب حضرت امام (ره) در پيامها و سخنراني هاي مختلفي كه بعد از آزاد سازي خرمشهر داشتند به زواياي مختلف اين حماسه بزرگ پرداخته و همواره لطف و عنايت الهي را در كنار عظمت و بزرگي اين حماسه يادآور شدند . در بخش هاي ديگري از كلام حضرتش چنين آمده است :

. . . اذناب آمريكا بايد بدانند كه شهادت در راه خدا مسئله اي نيست كه بشود با پيروزي يا شكست در صحنه هاي نبرد مقايسه شود . مقام شهادت ، خود اوج بندگي و سير و سلوك در عالم معنويت است . نبايد شهادت را تا اين اندازه به سقوط بكشانيم كه بگوييم در عوض شهادت فرزندان اسلام تنها خرمشهر و يا شهرهاي ديگر آزاد شد .

تمامي اينها خيالات باطل ملي گراهاست . ما هدفمان بالاتر از آن است . ملي گراها تصور نمودند ما هدفمان پياده كردن اهداف بين الملل اسلامي در جهان فقر و گرسنگي است . ما مي گوييم تا شرك و كفر هست ، مبارزه هست . و تا مبارزه هست ، ما هستيم . ما بر سر شهر و مملكت با كسي دعوا نداريم . ما تصميم داريم پرچم « لااله الا الله » را بر قلل رفيع كرامت و بزرگواري به اهتزاز درآوريم .

پس اي فرزندان ارتشي و سپاهي و بسيجي ام ، و اي نيروهاي مردمي ، هرگز از دست دادن موضعي را با تاثر و گرفتن مكاني را با غرور و شادي بيان نكنيد كه اينها در برابر هدف شما به قدري ناچيزند كه تمامي دنيا در مقايسه با آخرت. . .