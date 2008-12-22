100 خانه بهداشت روستایی در مازندران احداث می شود

دکتر حمید محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی اعتبار لازم نیز جهت احداث دانشکده پیراپزشکی ساری در سال آینده صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با تصویب دولت در سفر دوم به استان مبلغ 20 میلیارد ریال جهت احداث خوابگاه دانشجویان در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم ساری اختصاص خواهد یافت.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه مطالعه احداث دانشکده پرستاری و مامایی بابل و رامسر در سال های 88 و 89 اتمام خواهد رسید، تصریح کرد: مطالعه احداث بیمارستان 100 تختخوابی جایگزین تنکابن نیز انجام می شود.

محمد جعفری با بیان اینکه یک دستگاه سی تی آنژیو سال آینده در مرکز استان تخصیص خواهد یافت، یادآور شد: با تصویب دولت فضای اداری در بیمارستان های گلوگاه و نوشهر ایجاد می شود.

وی با اعلام اینکه 15 میلیارد ریال اعتبار سفر دوم جهت احداث و راه اندازی مرکز تخصصی مشاوره ژنتیک، آزمایشگاه پی ان دی پیشگیری و درمان تالاسمی قبل از تولد در مرکز استان طی سال جاری و آینده صورت خواهد گرفت از اختصاص چهار میلیارد ریال اعتبار برای کمک به خرید یک دستگاه شتاب دهنده خطی جهت درمان بیماران سرطانی در مرکز شهید رجایی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به تکمیل و تجهیز بیمارستان سوانح سوختگی میناگر بابل خاطرنشان کرد: خرید تجهیزات آزمایشگاهی انتقال خون، تامین حداقل سه دستگاه آمبولانس برای اورژانس بیمارستان های سطح استان از جمله مصوبات دیگر سفر دولت به استان است.

وی اظهار داشت: توسعه و تجهیز بیمارستان ولی عصر قائم شهر و ایجاد مرکز جراحی قلب باز، مرکز ام آری و سی تی اسکن، احداث درمانگاه تامین اجتماعی در تنکابن، چمستان و ساری و تبدیل درمانگاه به دی کلینیک، بررسی مطالعه طرح توسعه بیمارستان تامین اجتماعی چالوس و تامین دستگاه ام آر و سی تی اسکن برای این بیمارستان سایر پروژه های درمانی این نهاد در سفر دوم دولت است.