52 طرح زودبازده آبی در مازندران به بهره برداری می رسد

عزیزالله واحد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 36 طرح تامین و عرصه آب با اعتبار 33 میلیارد ریال و 27 طرح مهندسی رودخانه با اعتبار 23 میلیارد ریال در سال جاری در دست اجرا است.

وی خاطر نشان کرد: جهت اتمام این طرحها، 81 میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره آب منطقه ای مازندران اظهار داشت: در نظر داریم با استفاده از اعتبارات سال جاری، 25 طرح تامین و عرضه آب و 27 طرح مهندسی رودخانه را تا پایان سال به اتمام برسانیم.

واحد با اشاره به اهمیت طرحهای زودبازده افزود: با بهره برداری از 36 طرح تامین و عرضه آب، سالانه 240 میلیون متر مکعب آب تنظیم و در اختیار 26 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی استان قرار می گیرد.

به گفته وی در بخش مهندسی رودخانه نیز 221 کیلومتر از مسیر رودخانه های استان با حجم سه میلیون و 380 هزار متر مکعب لایروبی و ساماندهی خواهد شد که این امر ضمن جلوگیری از خسارات سیل، کمک شایانی به کشاورزان در امر آبگیری سردهنه ها و انهار خواهد کرد.

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به تصویب 25 مصوبه در بخش آب در سفر دوم هیئت دولت به استان، اختصاص 400 میلیارد تومان اعتبار به اجرای طرح های زودبازده را یکی از مهم ترین مصوبات برشمرد.

وی یادآور شد: با اجرایی شدن این مصوبه طرح های زودبازده به ویژه در بخش تامین آب و عرصه آب شتاب بیشتری خواهد یافت.

