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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۲۹

تیم فوتبال کهگیلویه و بویراحمد قهرمان مسابقات روستاییان منطقه یک کشور شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزش روستایی و عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: تیم فوتبال روستاییان کهگیلویه و بویراحمد با قهرمانی در مسابقات منطقه یک روستاییان کشور خود را برای مرحله نهایی این مسابقات آماده می کند.

رحمان همت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: تیم فوتبال روستاییان در رده سنی 16تا20سال در مسابقات فوتبال منطقه یک کشور که به میزبانی شیراز و با حضور تیم های منتخب استان های فارس،خوزستان، چهارمحال وبختیاری و بوشهربرگزارشد، با اقتدار به مقام قهرمانی دست یافت .

وی بیان داشت: مرحله بعدی مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال روستاییان کشور با حضور8تیم برترکشوربه میزبانی شهر گچساران در دیماه سال جاری برگزار می شود و تیم های اول و دوم این مسابقات به لیگ دسته اول فوتبال روستاییان کشور راه می یابند.

همت پور اظهار داشت: دور جدید تمرینات این تیم جهت شرکت در این مسابقات از این هفته آغاز می شود.

کد مطلب 803885

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