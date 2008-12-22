تیم فوتبال کهگیلویه و بویراحمد قهرمان مسابقات روستاییان منطقه یک کشور شد

رحمان همت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: تیم فوتبال روستاییان در رده سنی 16تا20سال در مسابقات فوتبال منطقه یک کشور که به میزبانی شیراز و با حضور تیم های منتخب استان های فارس،خوزستان، چهارمحال وبختیاری و بوشهربرگزارشد، با اقتدار به مقام قهرمانی دست یافت .

وی بیان داشت: مرحله بعدی مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال روستاییان کشور با حضور8تیم برترکشوربه میزبانی شهر گچساران در دیماه سال جاری برگزار می شود و تیم های اول و دوم این مسابقات به لیگ دسته اول فوتبال روستاییان کشور راه می یابند .

همت پور اظهار داشت: دور جدید تمرینات این تیم جهت شرکت در این مسابقات از این هفته آغاز می شود.