13هزار انشعاب غیرمجاز برق در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

محمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: برای جمع آوری انشعابات غیرمجاز در استان کمیته ای تحت عنوان مبارزه با پدیده ناشایست انشعابات غیرمجاز تشکیل شده و این کمیته متخلفین را شناسایی و جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی می کند
وی ساخت و سازهای بی رویه در شهرها و عدم بهسازی مناطق روستایی را مهمترین عامل در استفاده غیرمجاز ازشبکه برق عنوان کرد.
غلامی همچنین بیان کرد: تجهیزات مورد نیاز برای نصب سریع انشعابات برق خریداری شده و ظرف یک ماه آینده نصب انشعابات برق در استان به روز خواهد شد.
وی از راه اندازی مرکزدیسپاچینگ توزیع برق استان با هدف کاهش زمان خاموشی ها وافزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع خبر داد وافزود: در این مرکز اطلاع رسانی خاموشی ها جهت مشترکین صنعتی حساس، از طریق سامانه ارسال پیام کوتاه انجام می شود.
