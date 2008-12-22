13هزار انشعاب غیرمجاز برق در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد

محمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: برای جمع آوری انشعابات غیرمجاز در استان کمیته ای تحت عنوان مبارزه با پدیده ناشایست انشعابات غیرمجاز تشکیل شده و این کمیته متخلفین را شناسایی و جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی معرفی می کند

وی ساخت و سازهای بی رویه در شهرها و عدم بهسازی مناطق روستایی را مهمترین عامل در استفاده غیرمجاز ازشبکه برق عنوان کرد.

غلامی همچنین بیان کرد: تجهیزات مورد نیاز برای نصب سریع انشعابات برق خریداری شده و ظرف یک ماه آینده نصب انشعابات برق در استان به روز خواهد شد .

وی از راه اندازی مرکزدیسپاچینگ توزیع برق استان با هدف کاهش زمان خاموشی ها وافزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع خبر داد وافزود: در این مرکز اطلاع رسانی خاموشی ها جهت مشترکین صنعتی حساس، از طریق سامانه ارسال پیام کوتاه انجام می شود.