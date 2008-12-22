127 تعاونی 1400فرصت شغلی در کهگیلویه و بویراحمد ایجاد کردند

علی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، اظهار داشت: بالغ بر 130میلیارد ریال تسهیلات بانکی از طریق بخش تعاون از بانکهای عامل تقاضا شده است که متاسفانه تاکنون هیچگونه اقدام مثبتی دراین خصوص از طرف بانکها به عمل نیامده است.

رهنما تشکیل تعاونیهای فراگیر، افزایش تعداد اعضای تعاونی ها، توسعه تعاونی های فارغ التحصیلان، تعاونی های دهیاری، تعاونی های خدمات مهندسی و مشاوره ای و تعاونی های سودآور را اولویت های کاری اداره کل تعاون ذکر کرد و بیان داشت: بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون موظف شده است طی دو برنامه پنج ساله سهم خود را در اقتصاد ملی از میزان فعلی به 25درصد افزایش دهد.

وی افزود: تحقق این هدف نیازمند برنامه ها و تلاش های چند جانبه ای است که ارتقای سطح دانش و مهارت منابع انسانی و توانمندسازی مدیریت تعاونی ها، در راس این برنامه ها قرار دارد .

وی با اشاره به ایجاد حوزه تحقیقات آموزش و ترویج در تعاون، بیان داشت: ترویج و اشاعه فرهنگ یاریگری و تعاون در اجتماع، ارتباط با محیط های علمی وپژوهشی استان، برگزاری نمایشگاههای توانمندی های تعاون، زمینه سازی برای تشکیل تعاونیهای متنوع، سودده واشتغالزا و مطالعه موانع و راهکارهای تشکیل تعاونی های مطلوب، از وظایف این حوزه است.

رهنما در خصوص طرح مسکن مهر نیز یادآور شد: بیش از 24هزار نفر از متقاضیان مسکن در قالب طرح مسکن مهر به این اداره مراجعه و ثبت نام کردند.

وی افزود: پس از بررسی شرایط افراد متقاضی، حدود پنج هزار نفر واجدین شرایط به اداره مسکن و شهرسازی استان معرفی شدند.