برای کاهش آسیبهای مذهبی باید شئون مذهبی ساماندهی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا یکشنبه شب در سومین جلسه ستاد ساماند هی شئون مذهبی و مراسم دینی استان افزود: تاکنون اقدامات بسیار زیادی در راستای کاهش آسیبهای مراسمهای مذهبی در این استان انجام شده است.

وی اظهار داشت: باید خرافات از آئین های مذهبی پاک شوند و در مراسم های عزاداری معارف دین بازگو و بیان شود.

محمدرضا خاکپور مدیرحوزه و هنری گلستان نیز گفت: کلیه سبکهای مداحی که از ریشه‌های اصیل و بومی برخوردار است، همراه با آخرین اشعار عاشورائی شعرای این استان، در سایت این حوزه وجود دارد.

وی افزود: هیئتهای مذهبی در مراسمهای اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تصاویر درست از اسلام ارایه نمائید.

این جلسه با حضور روسای شماری از دستگاههای اجرایی و نمایندگانی از کانونهای مداحان و شاعران استان و تشکلهای دینی برگزار شد.

